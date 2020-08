Nuits blanches - la critique

Résumé : Livourne, Italie : Mario (Marcello Mastroianni), jeune employé timide rentre en bus avec la famille de son supérieur, avec qui il a passé la journée à la campagne. Peu pressé de rentrer dans sa chambre dans une pension, il flâne dans les rues qui se vident peu à peu. Il rencontre Natalia (Maria Schell), qui lui dit attendre toutes les nuits l’homme qu’elle aime. Celui-ci (Jean Marais) devant disparaître mystérieusement pendant un an, lui a demandé de l’attendre.

Critique : Après la grosse production Senso (1954), Luchino Visconti souhaitait s’engager dans un film à petit budget, en noir en blanc et détaché de la réalité contemporaine, peut-être aussi pour tourner la page du néo-réalisme, dont il fut l’un des plus éminents représentants. Pour ce faire, il choisit d’adapter la nouvelle éponyme de Fiodor Dostoïevski (1848).

Les rues de Livourne, où se passe l’essentiel de l’action, ont été entièrement reconstituées dans les studios de Cinecittá. Ce choix confère au film une atmosphère onirique. A contrario, les scènes se déroulant dans la pension de famille sont très réalistes et empreintes de légèreté : la gérante est volubile et s’occupe de Mario comme d’un fils qu’elle sermonne, quand il ne se lève pas à l’heure.

Ces scènes de la vie courante renforcent l’irréalisme des séquences de nuit.

Mario, romantique et solitaire, n’a-t-il pas tout inventé ? Et sinon, y a-t-il le moindre espoir dans ces rencontres régulières de Natalia et Mario ? Ce dernier, maladroit et trop pressant ne sert que de faire-valoir à la jeune femme, qui a idéalisé son idylle passée.

Cette ambiance très théâtralisée finit un peu par tourner en rond. Les personnages qui repassent souvent par les mêmes endroits le laissent à penser. La scène très réussie dans le cabaret, où une danse effrénée va s’improviser sur Bill Haley, donne une respiration bienvenue à l’ensemble.

Si Marcello Mastroianni est impeccable, comme toujours, passant par une incroyable palette de sentiments, l’interprétation de Maria Schell paraît bien pâle, entre rires forcés et larmes récurrentes. Jean Marais, qui est censé symboliser l’amour fou, reste droit comme un piquet et ne desserre la mâchoire que très rarement. On peut souligner à leur décharge que les deux acteurs non italiens sont doublés.

Le long métrage remportera le Lion d’Argent à la Mostra de Venise 1957 et Marcello Mastroianni, le prix du meilleur acteur au festival du film de Toarmine (Sicile), en 1958.

Luchino Visconti sera certes plus convaincant par la suite : ses deux films suivants seront Rocco et ses frères ("Rocco i suoi fratelli" 1960) et Le guépard ("Il gattopardo" 1963).