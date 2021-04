Ocean’s twelve - la critique

Soderbergh revient en force (c’est un euphémisme) et signe un film majeur pour lui et pour nous. La classe, la vraie.

L’argument : Trois ans ont passé depuis le braquage historique du casino Bellagio de Las Vegas. Depuis, Danny Ocean et ses associés se sont dispersés dans la nature. Remarié à Tess, Danny joue "profil bas" jusqu’au jour où l’un de ses anciens complices la balance à Terry Benedict. La bande doit, sous peine de mort, lui restituer le magot. Et pour couronner le tout, il n’est pas le seul à s’intéresser à la bande des onze...



Notre avis : Sur le papier, pas grand-chose de stimulant : la suite d’un film qui est déjà un remake. Oui et où est l’intérêt ? Si, certes, Ocean’s 11, au demeurant film de casse carré, efficace, esthétisant et sans bavure, n’avait rien à se reprocher, on pouvait légitimement craindre avec cette fausse suite la copie conforme et la vilaine resucée mercantile. On a heureusement tout faux. Non seulement parce que le film atteint un niveau stratosphérique en matière d’interprétation, de scénario et de mise en scène, mais surtout parce qu’il réussit le grand exploit de dégommer tous les vilains a priori en un simple prologue surprenant où Terry Benedict (Andy Garcia) vient rendre visite à chacun desdits cambrioleurs en leur réclamant la somme volée dans moins de vingt jours. Sinon, couic.

Seulement voilà, là où le réalisateur de Hors d’atteinte aurait pu se contenter du strict minimum en posant les bases de son histoire (arnaque, manipulation, grande scène d’action finale et puis basta), il zigouille illico tous les vilains poncifs du cru en approfondissant chaque personnage, en en introduisant de nouveaux, en ménageant des coups de théâtre permanents (on ne vous dira rien) et surtout en bousculant comme personne les lois de la vraisemblance. Tout le casting prend un plaisir immense au gré d’une histoire aussi alambiquée que délicieusement retorse où les gros malins ne sont pas toujours ceux qu’on croit ; et au registre des très bonnes surprises que réservent le film, ce ne sont pas les hommes égaux à eux-mêmes (mention spéciale à Vincent Cassel) mais les femmes qui emportent le morceau dont les excellentes Julia Roberts et Catherine Zeta-Jones qui rappellent à ceux qui en doutaient qu’elles ont plus d’un tour dans leur palette émotionnelle.



Parallèlement, Soderbergh en profite pour remettre sur le tapis ses obsessions de cinéaste et conclut sa réflexion sur les apparences et le lien entre la réalité et la fiction. Ce n’est même plus un film-somme mais un film définitif. Sur deux heures, la mécanique fonctionne du feu de dieu en ayant la politesse de ne jamais ennuyer, en ensevelissant chaque soubresaut narratif sous un voile d’humour subtil. Et, dans la catégorie du divertissement populaire (genre noble), ce Ocean’s 12 ridiculise toute concurrence et s’impose sans conteste comme un film majeur. Alors qu’on s’apprêtait à pleurer sur le triste bilan de douze mois cinématographiquement médiocres, Soderbergh et sa bande d’acolytes nous offrent avec une désinvolture désarmante l’un des meilleurs films de cette année. Encore merci, les gars.