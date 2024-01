The Good German - Steven Soderbergh - critique

Résumé : 1945. L’Allemagne se relève à peine de la défaite. Le nazisme n’est plus et Berlin souffre de faim et de honte sous la domination américaine et soviétique. Dépêché pour couvrir l’après-guerre, le journaliste Jake Geismer (George Clooney) met son nez dans un guêpier pas possible dont Lena (Cate Blanchett), son ancienne maîtresse, est l’enjeu. Fric, crime et politique : ça sent mauvais tout ça...

Critique : En compétition au 57e Festival de Berlin, The Good German remet en mémoire les heures les plus sombres de la ville allemande. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, elle n’est plus qu’une zone sous influence américaine, soviétique, britannique et française : des ruines dans lesquelles les superpuissances construisent "le monde de demain". C’est de cette tension politique que Soderbergh tire le fil rouge de son film. L’écartèlement urbain est aussi celui de Lena (Cate Blanchett), tiraillée entre le journaliste Jake Geismer (George Clooney) ; Tully (Tobey Maguire), un soldat américain qui profite du marasme ambiant pour se remplir les poches ; et un fantôme de mari, Emil (Christian Oliver), supposément disparu sous les décombres berlinois. The Good German cultive sciemment sa ressemblance avec Le troisième homme, de Carol Reed, et se profile dans la droite ligne des films que Hollywood a consacrés au conflit mondial.

Soderbergh opte ainsi pour le noir et blanc, bâtit le personnage dramatique de Lena sur la Dietrich des Billy Wilder (Témoin à charge) et tisse son suspense post-guerre mondiale de noirceur humaine. « On ne sort jamais vraiment de Berlin », lance Lena à Geismer : mise au pas, l’Allemagne peut-elle vraiment racheter son âme ? Berlin est le tombeau de l’honneur d’outre-Rhin, un piège à rats où la compromission et les arrangements avec la réalité signent au bas des traités de paix.

Film politique et moral, The Good German confronte l’Occident au tribunal du cinéma en mettant en regard la fiction et les images d’archives avec une rare intelligence de montage. Un procédé dont Clooney usait avec maestria dans Good Night and Good Luck. Entre Soderbergh et lui, il y a de l’influence.