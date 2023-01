Once more (Encore) - Paul Vecchiali - critique

Résumé : Louis occupe un emploi de confiance mais subalterne dans une importante société. Il est marié avec Sybèle dont il a une fille, Anne-Marie avec qui il entretient des rapports privilégiés. Son goût pour les hommes lui est révélé par Yvan, personnage étrange et fascinant avec qui, cependant, Louis n’aura aucune relation sexuelle. C’est chez Yvan que Louis va rencontrer Frantz, une espèce de star homo, allant de boîte en boîte, séducteur invétéré, d’une cruauté apparemment impassible. L’amour fou qui le lie à Frantz va précipiter Louis dans les horreurs de l’attente vaine, de l’espoir incertain : la frustration et l’humiliation sont au rendez-vous… (synopsis officiel de la reprise 2015 - shellac)

Once more ou Encore - Rétrospective Vecchiali 2

Critique : Dans un long et passionnant entretien publié en 2002 dans les n°18 et 19 de La Lettre du Cinéma, Paul Vecchiali expliquait que, plus qu’une radioscopie grémillonesque de la France entre 1978 et 1987 (cinq ans avant, puis cinq ans après l’arrivée du sida), Once more était l’histoire d’un amour romantique par excellence, c’est-à-dire vécu sur le mode ni avec toi, ni sans toi et que ce film morbide, désespéré, était avant tout un hymne à la vie (jouer à la roulette russe c’est aussi accepter l’idée que la mort fait partie de la vie).

Le cinéaste joue lui aussi, une fois encore, le tout pour le tout. Il installe une tension, un stimulant malaise, en mettant un univers de roman-photo, aux dialogues impossibles, pleins de formules définitives faisant obstacle à tout faux naturel, à l’épreuve de la crudité (de la nudité) et de parti pris formels risqués, acrobatiques même : plans de huit minutes enchaînant sans filet plusieurs scènes, avec mouvements d’appareils complexes (par exemple pour passer de l’intérieur à l’extérieur) ; acteurs changeant de costumes hors-champ pendant la prise ; passages impromptus du parlé au chanté.



Once more ou Encore - Diagonale Production Associée - La Sept Cinéma © shellac

Les plans-séquences qui constituent les neuf premiers chapitres, correspondant chacun à un jour d’une année (le 15 octobre, anniversaire de la fille du protagoniste) sont aussi le terrain d’un étonnant travail sur l’ellipse et sur la notion de retournement dialectique. La dernière partie qui enfreint cette règle formelle, provoque du coup un effet de rupture et d’accélération saisissant.

Ne ménageant pas ses personnages mais s’interdisant de les juger, Vecchiali ne craint pas non plus de prendre ses spectateurs à rebrousse-poil, par exemple en opérant, comme il le dit lui même dans l’entretien cité plus haut, une « dédramatisation complète du sida »... impardonnable à l’époque et en choquant à la fois la communauté homo et les féministes qui le trouvaient misogyne.



Once more ou Encore - Diagonale Production Associée - La Sept Cinéma © shellac

Sorti en outre le 31 août alors que les étudiants étaient encore en vacances, avec une l’affiche immonde et une bande-annonce stupide, le film, pourtant bien reçu à Venise et par une bonne partie de la critique, avait terminé sa carrière parisienne à moins de 19000 entrées. Il a cependant connu une importante carrière en post-exclusivité (festivals, éditions VHS et DVD).

Au-delà de ces aspects datés il est toujours aussi inconfortable, dérangeant, bouleversant.



Notes : Le film est sorti dans 7 salles à Paris intra-muros, le Pathé Impérial, le Ciné Beaubourg les Halles, Le Saint-Germain-des-Près, le Triomphe, l’UGC Biarritz, La Bastille et Les Trois Parnassiens.