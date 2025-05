Oncle Vania . D’après Tchekhov – Remy Benjamin – la chronique BD

Résumé : Arrivé à sa retraite, le professeur Sérébriakov revient dans son domaine familial avec sa jeune épouse, Elena. Un retour qui sème le trouble dans la vie paisible des membres de sa famille y résidant. Sofia, sa fille, née d’une première union et son oncle Vania ont vécu et travaillé la terre pour permettre au professeur de mener sa carrière en ville. Sont aussi présents des anciens et le médecin de famille, Astrov devenu un proche. La pièce adaptée en bande dessinée dévoile la vie de cette famille ainsi recomposée. Elle est traversée par des élans du cœur et les désillusions amères de la raison et chacun des membre semble être pris au piège de leurs propres choix…. Comment alors concevoir l’avenir sans une grande mélancolie ?

Critique : L’œuvre de Tchekhov questionne le destin des hommes pris dans les contradictions de leur humanité : jeunesse et vieillesse, corps et esprit, passion et désillusion, présent et avenir, amour et détestation. Leurs vies sont teintées d’insatisfactions, engluées dans des engagements qui ont perdu leur sens…Ils perdent goût à l’action. Nous semblons assister à une forme de neurasthénie collective, où les cœurs bouillonnent de regrets et de passions tues. Tout parait encore possible et en même temps déjà trop tard.

La jeunesse et la beauté d’Elena désarçonnent. Elles font chavirer les cœurs et les esprits de plusieurs membres de cette famille, tandis que la sénilité du professeur le rend moins prestigieux aux yeux de ceux qui l’ont jadis porté haut dans leur estime. Déclarer son amour ou le taire ? Faire parler sa colère ou l’emporter avec soi ? Comment savoir ce qui est le plus juste ? Les principaux personnages de la pièce sont habités par ces questions. Peuvent-elles se résoudre, sans menacer le fragile équilibre sur lequel s’est construit cette famille ? La pièce de Tchekhov, intitulé initialement « scènes de la vie en campagne, en quatre actes » ne livre aucune réponse définitive, mais parvient par des dialogues souvent philosophiques à entrer dans la complexité des relations intrafamiliales et interpersonnelles.

Oncle Vania. D’après Tchekhov– Remy Benjamin – Illustration 1 Tous droits de reproduction réservés © 2025 Remy Benjamin et La Boîte à Bulles Oncle Vania. D’après Tchekhov– Remy Benjamin – Illustration 1

Rémy Benjamin a mené un projet doublement ambitieux : adapter une pièce de théâtre en bande dessinée et choisir une œuvre du répertoire russe du début du XXe siècle qui puisse interpeller les lecteurs d’aujourd’hui.

Le théâtre et la bande dessinée sont des formes d’expression qui se sont déjà croisées depuis plus d’un siècle. Elles ont des points de ressemblance : l’importance des dialogues, l’attention portée aux décors, la corporalité des personnages. Mais elles ont aussi chacune leurs spécificités : à la différence d’une représentation théâtrale, la lecture de la bande dessinée n’a pas de durée limitée, et pour une œuvre aussi dense que cette pièce de Tchekhov cela permet au lecteur de prendre le temps de s’en imprégner. C’est une pièce qui inspire réflexion, tant il y a des méditations sur la vie. La bande dessinée permet aussi davantage que le théâtre de multiplier les plans au sein d’une même scène donnant à la fois au lecteur la possibilité immédiate de suivre l’intrigue tout en l’intégrant dans des problématiques qui la dépassent et qui sont encore d’actualité. Les questions d’écologie soulevées par le médecin Astrov sont annonciatrices des enjeux contemporains et plusieurs des problèmes discutés par les personnages résonnent encore dans nos sociétés actuelles.

Oncle Vania. D’après Tchekhov– Remy Benjamin – Illustration 2 Tous droits de reproduction réservés © 2025 Remy Benjamin et La Boîte à Bulles Oncle Vania. D’après Tchekhov– Remy Benjamin – Illustration 2

La bande dessinée de Rémy Benjamin permet de se plonger dans toutes ces questions. Elle permet aussi d’apprécier la qualité du texte de Tchekhov dans une traduction qui en relève la puissance et l’ironie. Si l’auteur est resté en partie fidèle au texte, il se permet aussi des écarts et des coupes qui vivifient la lecture. Voir les mots sur le papier, c’est une autre expérience que de les entendre déclamer par des acteurs. C’est aussi différent de la simple lecture du recueil de la pièce. Son dessin emprunte des traits au style humoristique et ses personnages sont croqués comme s’ils étaient des hommes d’aujourd’hui. Enfin, les choix de mise en page donnent à la pièce de Tchekhov une nouvelle grille d’appréciation. Libre à chacun de revenir au texte premier. Le plaisir n’en sera pas moins grand !

Oncle Vania. D’après Tchekhov– Remy Benjamin – Illustration 3 Tous droits de reproduction réservés © 2025 Remy Benjamin et La Boîte à Bulles Oncle Vania. D’après Tchekhov– Remy Benjamin – Illustration 3

Alors avis aux amateurs de théâtre comme aux néophytes, aux amoureux de Tchekhov comme à ceux pour qui il est un inconnu. Il y a matière à prendre dans cette bande dessinée publiée chez La Boîte à Bulles.