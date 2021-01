Orgueil et préjugés - La critique

Résumé : Dans un petit village d’Angleterre, sous le règne de George III, Mrs Bennet veut marier ses filles afin de leur assurer un avenir serein. L’arrivée de nouveaux voisins, Mr Bingley et son ami Mr Darcy, plonge Jane et Elisabeth dans des affaires de cœur tumultueuses. Cette dernière découvre l’amour en rencontrant le bel et aristocratique Darcy. Pourtant, tous deux devront passer outre leur orgueil et les mauvaises interprétations qui s’ensuivent avant de tomber dans les bras l’un de l’autre, à la grande surprise des Bennet.

Critique : Qui aurait parié qu’une histoire vieille de plus de deux siècles, écrite par une toute jeune fille au fond de la campagne anglaise, allait traverser les âges pour devenir un modèle de peinture sociale, une histoire d’amour indémodable, un miroir de nos passions ? Joe Wright adapte aujourd’hui Orgueil et préjugés [1], offrant le flanc à toutes les Cassandres pour oser, dans un premier long métrage, affronter à la fois le film en costumes, l’imaginaire collectif et le monument littéraire.

Les premières images suffisent à balayer toutes les réticences et à porter le spectateur, plus de deux heures durant, au fil d’une histoire qu’il connaît par cœur mais dont il a encore tout à apprendre. Des images au bord de la perfection, des comédiens qui savent faire passer au fond des yeux une douleur vite étouffée, une passion cachée, un doute. La caméra suit les regards dans les clairs-obscurs de la maison familiale, se laisse étourdir par l’effervescence des cinq sœurs, s’attache avec tendresse à ceux que cette folie marieuse n’atteint pas, comme Mr Bennet, qui ne s’impose que lorsqu’il le faut et nous offre, dans la scène finale, un des moments les plus sensibles du film, ou encore Charlotte, qui oppose à la rébellion de Lizzie la réalité des femmes de ce siècle, éternellement mineures, contraintes, pour ne pas connaître la misère, de faire un riche mariage. "Tu comprendrais, si tu avais cinq filles", assène Mrs Bennet à Lizzie dans un de ses rares sursauts de pertinence.

Joe Wright a su rendre toute la finesse et la complexité du roman dans une réalisation superbe, appuyée par un sens de l’image qui se niche jusque dans le moindre détail, le moindre changement de plan, les moindres proportions. Il signe là, historiquement, la deuxième adaptation du roman [2] et réussit une fresque somptueuse où l’esthétique n’étouffe jamais le sentiment, restituant à l’œuvre toute sa densité, toute la richesse qui en feront pour longtemps la plus actuelle des histoires d’amour.