Pirates des Caraïbes 5 - La vengeance de Salazar - critique

Résumé : Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la quête du Trident de Poséidon, sur lequel le Capitaine Teague détient des informations précieuses. Cet artefact légendaire, qui donne tous les pouvoirs sur les océans, est leur seul moyen d’échapper aux fantômes du redoutable Capitaine Salazar, échappés du Triangle des Bermudes pour éliminer tous les pirates des océans.

Critique : Jack Sparrow a de sérieux problèmes : sa réserve de rhum est épuisée, il a la justice aux trousses, son équipage lui tourne le dos faute de liquidités (et de trésors), sans parler des ennemis d’hier qui sont à sa recherche et de parfaits inconnus qui lui demandent son aide. Sans oublier bien sûr son bateau, le célèbre Black Pearl, toujours enfermé dans une bouteille. Ça vous rappelle quelque chose ? C’est pourtant la base du 5e opus de la franchise Pirates des Caraïbes, qui propose un nouveau volet, 6 ans après Pirates des Caraïbes : La fontaine de jouvence. Si l’originalité a définitivement disparu, les rouages se mettant en place tout seuls, la lassitude pointe vite le bout de son nez quand le spectateur, qui a suivi la saga un tant soit peu, se rend compte que rien de nouveau ne lui sera proposé. Pire : les facéties qui avaient fait de Jack Sparrow un personnage haut en couleur, adoré du grand public, n’amusent plus. Capter l’attention du public pendant deux heures devient alors très difficile, surtout quand le scénario se répète inlassablement.

The Walt Disney Company France

Que propose alors ce nouveau volet ? Certes, c’est le divertissement familial, le film agréable et drôle, que beaucoup demandent. En cela, il remplit sa mission. Mais la qualité n’est pas là, surtout en ce qui concerne les effets visuels, bien moins réussis que dans les précédents volets. Pirates des Caraïbes : La vengeance de Salazar propose toutefois de mettre un terme à la frustration qui avait suivi la première trilogie. Bien peu de spectateurs avaient apprécié qu’une histoire d’amour entre deux personnages auxquels ils s’étaient attachés se termine en queue de poisson : en effet, le gentil Will Turner et la douce Elizabeth Swann ne devaient se revoir que tous les dix ans, quand le marin était autorisé à revenir à terre. Bien étrange moyen de conclure joliment, ce que beaucoup de fans avaient reproché au réalisateur. Bonne nouvelle donc que ce nouveau volet, puisque les deux personnages réapparaissent (un peu) pour régler le litige ! Ce qui finalement, résout un problème mais en crée un autre : le nouveau couple formé par Brenton Thwaites et Kaya Scodelario doit prendre la relève. Malheureusement, ils ne sont à la hauteur ni l’un ni l’autre : l’on peine à s’attacher à ces nouveaux personnages, sûrement parce que les acteurs eux-mêmes ont l’air de se demander ce qu’ils font là. Et encore, ce n’est pas la seule faiblesse du casting…

Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved

Johnny Depp lui-même agace. L’acteur semble retrouver avec joie un personnage qui a aidé sa renommée à se transformer en triomphe. Mais, tout comme la franchise ne se renouvelle pas, son interprétation non plus. Il s’amuse certes à reproduire à l’infini la personnalité de Jack Sparrow, sa maladresse et son ingéniosité. Mais que devient le public dans tout ça ? Il n’a plus rien à découvrir, à part que ce pirate s’est fait dans sa jeunesse un nombre d’ennemis considérables, propres à alimenter des suites à l’infini. Poule aux œufs d’or des studios Disney (la saga a rapporté des milliards à ses producteurs), Jack Sparrow pourrait bien devenir ce qu’il redoute le plus : un simple produit marketing, où la quantité aura toujours plus d’importance que la qualité.

Que dire également de la performance de Javier Bardem, le « terrifiant » capitaine Salazar, dont la simple raison de vivre, à part menacer le héros, est de rappeler ses origines en ponctuant chacune de ses répliques d’un agaçant « hombre » ? Les Espagnols apprécieront, à moins qu’ils ne s’agacent encore plus que tous les autres. Dans une filmographie jusque-là pleine de surprises, ce ne sera certainement pas ce long métrage qu’il faudra retenir de la part de Bardem, qui a rarement fait aussi mauvais choix.

The Walt Disney Company France

Reste l’aventure, la beauté de l’océan et de la confrérie des pirates, dont l’insubordination rappelle une période légère où l’on pouvait encore se permettre d’être totalement libre, sans la contrainte agaçante du sens commun. A défaut d’autre chose, le public lambda devra bien se contenter de ça. Bon vent, Jack Sparrow et surtout... oublie la terre ferme. Il est temps maintenant, de laisser la place aux autres. Ciao ! Et merci.