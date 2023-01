Poetry - Lee Chang-dong - critique

Résumé : Dans une petite ville de la province du Gyeonggi traversée par le fleuve Han, Mija vit avec son petit-fils, qui est collégien. C’est une femme excentrique, pleine de curiosité, qui aime soigner son apparence et arbore des chapeaux à motifs floraux et des tenues aux couleurs vives. Le hasard l’amène à suivre des cours de poésie à la maison de la culture de son quartier et, pour la première fois de sa vie, à écrire un poème. Elle cherche la beauté dans son environnement habituel, auquel elle n’a prêté aucune attention particulière jusque-là. Elle a l’impression de découvrir enfin des choses qu’elle a toujours vues, et cela la stimule. Cependant, survient un évènement inattendu qui lui fait réaliser que la vie n’est pas aussi belle qu’elle le pensait.

Critique : Lee Chang-dong, ministre coréen de la Culture entre 2002 et 2004, est venu tard au cinéma après s’être bâti une solide réputation d’écrivain (Un éclat dans le ciel, éditions du Seuil). Il n’est donc pas si surprenant que l’écriture, et plus particulièrement la poésie, soit au centre de son cinquième film, prix du scénario au dernier Festival de Cannes.

Il n’a pas hésité à l’intituler 시 (Si), c’est à dire Poésie, au risque d’intimider le spectateur potentiel et de faire craindre l’emphase. Or, bonne surprise, le film ne cède à aucun moment à la tentation de l’envolée lyrique et reste au contraire très terre à terre en suivant pas à pas le parcours de son héroïne (au prix même d’une légère sensation de piétinement au long des cent trente-neuf minutes de projection).

© Diaphana Distribution

Cette sexagénaire pimpante et dynamique se rend compte que les mots commencent à lui échapper et apprend qu’elle est atteinte de la maladie d’Alzheimer. En même temps, s’étant inscrite à un cours de poésie, elle commence, son carnet de notes à la main, à être plus attentive au monde qui l’entoure et à le percevoir différemment.

Avec son air à la fois rêveur et déterminé, son regard parfois absent et soudain attentif, l’actrice Yun Jung-hee parvient à donner une belle présence à l’écran à ce personnage de vieille dame indigne (jolie scène où elle chante à tue-tête dans un bar à karaoké désert ; et cette autre où elle satisfait les désirs du président, vieillard diminué qui « veut être un homme une dernière fois »).

© Diaphana Distribution

Si elle découvre la beauté des fleurs (même artificielles) et entend, comme jamais auparavant, le bruit du vent dans les feuillages et le chant des oiseaux, elle ouvre aussi les yeux sur une réalité moins belle au travers d’une sombre histoire de suicide de lycéenne soumise à une série de viols collectifs. Les parents des coupables (dont fait partie son propre petit-fils, adolescent immature vautré devant son écran d’ordinateur) et l’administration de l’établissement essaient d’étouffer l’affaire en dédommageant la famille.

Une des scènes les plus fortes du film est sans doute celle où, envoyée auprès de la mère de la victime pour la convaincre d’accepter cet arrangement, elle oublie totalement le but de sa visite et échange quelques considérations joyeuses sur la météo et sa nouvelle perception de la nature avec cette paysanne travaillant dans son champs.

© Diaphana Distribution

Ce joli conte moral débouche tout naturellement sur l’acceptation de la beauté et de la laideur du monde (et elle acceptera aussi l’arrestation du gamin) et bien sûr de la mort. Mais tout cela, Lee Chang-dong se contente de le suggérer et c’est dans sa modestie presque laborieuse que réside la beauté de son film.

Le test DVD