Secret Sunshine - Lee Chang-dong - critique

Résumé : À la suite du décès de son mari, Shin-ae vient s’installer à Miryang, la ville natale de celui-ci avec son petit garçon. Entre ses cours de piano, ses nouvelles relations et Jong-chan, le patron d’un garage qui tente de se rapprocher d’elle, cette jeune femme douce et discrète débute une nouvelle existence. Jusqu’au jour où la tragédie frappe à nouveau...

Critique : Après le fulgurant Oasis (2002), ce film, en dépit de quelques longueurs, confirma le talent de cinéaste de Lee Chang-dong, fin lettré et ancien ministre de la Culture de la Corée du Sud. Il révéla en outre une grande actrice asiatique, Jeon Do-yoon, lauréate incontestée du prix d’interprétation féminine au Festival de Cannes 2007, qui composait un personnage borderline dans la lignée de l’Adjani d’Adèle H, et de Gena Rowlands dans Une femme sous influence. Le pari n’était pas gagné d’avance : un récit qui prend son temps, des ruptures de ton déconcertantes, des scènes de comédie dans des séquences dramatiques (le meurtre d’un enfant), des retournements de situation qui chez d’autres cinéastes paraîtraient grotesques. Et pourtant, le spectateur sera subjugué, pour peu qu’il veuille bien pénétrer les portes d’un univers singulier. Accompagnée de son fils, une veuve retourne dans la ville natale de son mari et entame un travail de deuil difficile, mal intégrée à la population locale. Le kidnapping et la mort de son fils la feront sombrer dans la piété stérile, la solitude et la folie.

Copyright Diaphana Films

A mi-chemin du film d’auteur et du drame populaire, Secret Sunshine est beau comme un mélo de Sirk ou Fassbinder, et explore avec finesse la veine intimiste de la déroute des sentiments, dans une approche faisant écho aux démarches de Truffaut ou Lars von Trier. L’œuvre regorge de séquences d’anthologie : la bifurcation vers le thriller, quand l’héroïne cherche à déposer sa rançon, les obsèques de l’enfant, les prières avec un groupe de paroissiens en transe, la scène de pardon dans une prison et surtout un passage incroyable qui voit le sabotage d’un rassemblement religieux en plein air. Si ce portrait de femme blessée est tant décapant et poignant, le réalisateur n’oublie pas de soigner toute une galerie de personnages secondaires qui, loin de jouer la carte du seul pittoresque, sont des éléments clés de la narration.

Copyright Diaphana Films

On croisera ainsi un couple de pharmaciens animant des prières catholiques comme d’autres des réunions Tupperware, une belle-mère hystérique, et surtout un amoureux éconduit, véritable fil conducteur du récit, prêt au pires compromissions pour conquérir le cœur de la belle, et interprété par Song Kang-ho, le futur père de famille de Parasite. Si le dérapage des personnages contraste un peu avec le (faux) classicisme de la mise en scène, Secret Sunshine n’en est pas moins troublant et sera à classer au rayon d’un « cinéma de la démence » quelque part entre Le Locataire de Polanski et The Pillow Book de Peter Greenaway. Lee Chang-dong réalisera ensuite deux autres perles du cinéma sud-coréen, Poetry et Burning.