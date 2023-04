Cannes 2023 : Maïwenn et Jeanne du Barry en ouverture

News : La cérémonie d’ouverture du 76e Festival de Cannes sera retransmise le mardi 16 mai en direct sur France Télévisions et Brut. À son issue, Jeanne du Barry sera projeté au Grand Théâtre Lumière et commencera sa carrière en salle. Produit par Why Not Productions et distribué par Le Pacte, le long métrage a été coécrit par Maïwenn, Teddy Lussi-Modeste et Nicolas Livecchi. Maïwenn, qui a réalisé le film tout en tenant le rôle-titre, a pour partenaires Johnny Depp (dans le rôle de Louis XV), Benjamin Lavernhe, Melvil Poupaud, Pierre Richard, Pascal Greggory et India Hair. La vie romancée de la favorite du roi de France avait déjà été abordée par Christian-Jaque dans Madame du Barry (1954), avec Martine Carol, André Luguet, Daniel Ivernel, Gabrielle Dorziat et Denis d’Inès.

Maïwenn et Johnny Depp dans Jeanne du Barry © Stéphanie Branchu / Why Not Productions. Tous droits réservés.

Réalisatrice, scénariste, actrice et productrice, Maïwenn signe son premier long métrage, Pardonnez-moi, en 2006. Le film choral policier Polisse est son œuvre la plus aboutie, récompensée par le Prix du Jury au Festival de Cannes 2011. Mais Mon Roi (2015) souffre de guimauve et d’hystérie, et s’avère desservi par les maniérismes d’une caméra portée, des dialogues de roman-photo et le jeu limité d’Emmanuelle Bercot, pourtant lauréate du prix d’interprétation cannois. La cinéaste en rajoute toujours dans l’effusion émotionnelle avec ADN, portrait familial à la fois sombre et burlesque, en sélection officielle 2020, l’année où le Festival de Cannes ne peut se dérouler sous sa forme habituelle, en raison de la crise sanitaire. Mais le film a ses défenseurs. Espérons que cette héritière d’un certain cinéma lelouchien saura remonter la pente et révéler de réels talents d’écriture et de mise en scène.