Rabia - Mareike Engelhardt - critique

Résumé : Jessica (Megan Northam), dix-neuf ans, travaille dans un EHPAD en tant qu’aide-soignante. Elle retrouve sa collègue Laila (Natacha Krief) dans les vestiaires où elles se confirment à mots couverts leur prochain départ.

Critique : Jessica, après avoir fait le plein de courses, rejoint son domicile où, face à un père mutique, on sent qu’elle ne parvient pas à lui confier une importante nouvelle. On comprend son secret en la voyant dans sa chambre, voilée et à genoux pour faire ses prières.

On retrouve ensuite les deux amies dans un avion en partance pour Raqqa, toutes deux joyeuses et excitées de ce premier voyage dans les airs. À l’arrivée, elles vont rejoindre une maison de futures épouses de combattants dirigée d’une main de fer par "Madame" (Lubna Azabal).

Une fois la maison intégrée, et Jessica renommée Rabia, le spectateur ne ressortira plus des lieux où l’on prépare des jeunes femmes de différentes nationalités à devenir des épouses dociles pour les soldats. Le parcours de Jessica, vite séparée de son amie, ressemblera à un véritable calvaire. D’une vie en France où elle disait ne pas être respectée, elle va vivre un enfer où humiliations et mauvais traitements constitueront son quotidien. Subjuguée par la forte personnalité de Madame, elle va accepter son sort au nom de la religion, allant jusqu’à devenir son alliée.

La force de ce film, hélas inspiré de faits réels, sur un sujet sensible, est de dénoncer la radicalisation en la montrant par l’unique prisme de l’habitation. Sans temps mort, suivant pas à pas le destin de Jessica, Rabia bénéficie aussi d’une impeccable distribution dans laquelle Lubna Azabal, glaçante et manipulatrice, se joue de Megan Northam, impressionnante dans son rôle qui mélange naïveté et détermination aveugle.

Le film a reçu le Prix D’Ornano-Valenti au festival de Deauville : prix qui récompense un premier film français.