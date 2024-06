Rashōmon - Akira Kurosawa - critique

Résumé : Au Japon, à l’époque de Heian (794-1185), dans un édifice en ruines appelé la porte Shōmon, et par une pluie battante, trois hommes vont raconter la même histoire tragique, mais de manière totalement différente.

Critique : Par le truchement de plusieurs retours en arrières, le meurtre d’un samouraï et le viol de son épouse, le récit va se construire comme une mosaïque changeante d’après les déclarations des trois hommes qui se sont réfugiés sous la porte Shōmon, et diverses dépositions, dont les leurs, faites devant un tribunal chargé d’instruire l’affaire.

De la porte, les trois personnages, un moine, un bûcheron et un simple passant, semblent soliloquer sans intéresser les deux autres, tout au moins au début. Du tribunal, qui siège en plein air, on ne voit et n’entend que les témoins. À aucun moment on n’aperçoit les membres du tribunal, ni on ne bénéficie de leurs questions. De nombreux témoins défileront, même le mort qui parlera par l’intermédiaire d’une voyante.

Parallèlement, on découvre plusieurs versions du drame, toutes présentées comme étant la vraie.

Parmi les témoins, se trouve un brigand (Toshirō Mifune) qui, s’il n’est peut-être pas le meurtrier, ni le violeur, n’en porte pas moins une vraie responsabilité.

Curieux film picaresque à tiroirs, qui tient à la fois du conte ancestral et de l’enquête policière. De plus, le surjeu calculé des acteurs et les différentes visions de l’intrigue se réfèrent et rendent hommage au théâtre nō, qui a mis en place un style de narration et d’interprétation original typiquement japonais.

Ce film, pierre angulaire du cinéma japonais d’après-guerre, a reçu en 1951 le Lion d’Or à la Mostra de Venise et l’Oscar du meilleur film en langue étrangère en 1952, et donna à Akira Kurosawa une stature internationale qui ne se démentira plus.