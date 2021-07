Red Rocket - Sean Backer - la critique du film

Résumé : Mikey Saber revient dans sa ville natale du Texas après des années de carrière de pornstar à Los Angeles. Il n’y est pas vraiment le bienvenu... Sans argent, sans emploi, il doit retourner vivre chez son ex-femme et sa belle-mère… Pour payer son loyer, il reprend ses petites combines mais une rencontre va lui donner l’espoir d’un nouveau départ.

Critique : Rarement on aura vu au cinéma un personnage aussi ambigu. Mikey Saber revient au domicile conjugal, après dix-sept ans de carrière pornographique, où il s’installe au grand dam de son épouse et de sa belle-mère. C’est un homme égoïste, manipulateur, menteur, totalement détestable. Il habite pendant près de deux heures cette comédie grinçante, qui laisse un goût amer sur la condition des classes moyennes et précaires du Texas, sur la condition des femmes, également. La force du film tient essentiellement à l’interprétation du comédien Simon Rex, qui est un touche-à-tout dans l’univers du cinéma et de la musique, ayant lui-même à son actif une carrière de star du porno gay. Sean Backer semble lui-même en admiration totale devant son acteur, mettant en valeur les formes généreuses de son corps, l’éclat bleu de son regard jusqu’aux proportions incroyables de son sexe. Il le transforme en une bête de sexualité, de provocations et d’indéniable perversion narcissique.

Red Rocket, en référence au slip rouge, que le héros porte en début de film, se regarde avec détachement. Il faut s’acclimater immédiatement au style tranché de son réalisateur, à la brutalité ironique des dialogues, faute de quoi le long-métrage peut provoquer la colère du public féminin. Sean Baker s’amuse de ce protagoniste terrifiant, qui n’a aucun complexe à tromper son épouse des journées entières avec une toute jeune femme, à mentir sur sa situation sociale réelle et à provoquer l’emprisonnement de l’un de ses amis. L’homme n’a tellement peur de rien qu’il en devient tout autant risible que redoutable. On s’étonne même de la manière dont il parvient à duper les gens de son environnement, de sorte que le spectateur éprouve une empathie immédiate pour les personnages floués, inconscients de la manipulation dont ils font l’objet.

Red Rocket parle d’une situation américaine à l’aube de la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles, où les classes moyennes et rurales sont cruellement méprisées, au point d’ailleurs que le personnage de Mikey semble la parfaite caricature du futur chef d’État .

Voilà donc un long métrage plus complexe qu’il n’y paraît. Le spectateur doit accepter le parti pris cynique de la mise en scène et du propos. Le rire est jaune et Sean Baker entretient, non sans ravissement, l’ambiguïté de son personnage principal. On assiste surtout à l’éclosion d’un comédien, Simon Rex, connu pour ses rôles dans des films américains mineurs, qui donne à voir l’étendue de son talent. Il incarne ici un personnage tentaculaire, monstrueux, mais qui ressemble tellement à cette Amérique populaire avant la victoire de Donald Trump, étouffée par l’illusion démocratique et capitaliste.