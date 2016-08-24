Critique

CINÉMA

Rester Vertical - Alain Guiraudie - critique

Staying Alive

Le 17 mars 2026

Par débordements poétiques, Alain Guiraudie donne à penser un cinéma fait de dérèglements jouissifs. Où l’érotisme, la politique et notre société convergent en un grand big bang radical et licencieux. Superbe et touchant.

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© Les Films du Losange
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  • christian09 29 août 2016
    Rester Vertical - Alain Guiraudie - critique

    Je viens de voir ce film d’Alain Guiraudie, l’Inconnu du lac m’est inconnu. J’en suis sorti quelque peu déstabilisé tant ces vies sont fortes, fragiles, et solitaires. Ceux ne sont ni les plans, ni les dialogues qui sont remarquables mais tout le film, les vies qui se croisent, les personnes qui s’approchent comme elles peuvent s’oublier, la scène du suicide et de la sodomie en même temps, sans oublier le titre du journal ! Toutes ces personnes sont des énigmes, sont dans des relations proches mais comme indifférentes. Des vies qui s’approchent puis s’en vont. J’ai bien aimé les vécus de ces univers de chaque personne, ces rencontres brèves, silencieuses, fortes, directes. Un monde nu, sans concession.
    Il m’a donné envie d’aller voir L’inconnu du lac.
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  • Frédéric Mignard 22 décembre 2016
    Rester Vertical - Alain Guiraudie - critique

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    Tout l’art de Guiraudie, espiègle manipulateur des psychologies tordues. Un nouveau conte rural transcendée par la pertinence d’une narration toujours aussi inattendue. La sélection cannoise a été l’une des bonnes surprises du cru 2016.
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