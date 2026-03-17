Cannes 2026 : L’affiche de la Quinzaine des Cinéastes

News : Pour cette 58e édition, l’affiche fait honneur au travail d’Alain Guiraudie, réalisateur français révélé à la Quinzaine. L’image choisie est issue de sa récente série photographique exposée à la galerie Crèvecoeur à Paris. Le site de la Quinzaine précise ainsi : « Au cœur d’une forêt bucolique, un homme marche nu entre les arbres. Son corps est massif, terrestre, charnel. Vient-il de faire bombance ? Cherche-t-il un refuge pour une rêverie prochaine ? Égaré dans un univers merveilleux, il pourrait être un personnage de conte. Un barde, peut-être, cheminant en chantant, après avoir cueilli de la dourougne — cette plante sauvage dont on tire ici un breuvage nommé brigoule. »

Alain Guiraudie est spécialiste d’un cinéma décalé rendant hommage au monde rural dont il est issu, avec des fables insolites où se mêlent le goût des univers étranges et d’une vision à la fois poétique et crue de l’homosexualité, sans chercher l’esthétisme et le confort narratif du spectateur. Après des courts métrages dont Ce vieux rêve qui bouge (2001), qui obtient le Prix Jean Vigo, il est révélé à la Quinzaine des Réalisateurs 2003 avec Pas de repos pour les braves qui rencontre une audience limitée. Présenté dans la même section, Le roi de l’évasion (2009) élargit son cercle d’admirateurs mais c’est surtout L’inconnu du lac (2013) qui en fait un auteur culte. Mêlant culture gay et polar, le film est un véritable bijou qui reçoit au Festival de Cannes le Prix de la mise en scène Un Certain Regard et la Queer Palm. Présenté en compétition officielle cannoise 2016, Rester Vertical confirme son art et séduit davantage que Viens je t’emmène (2020). Le réalisateur retrouve le succès critique et public avec Miséricorde, présenté à Cannes Première 2024.

La Quinzaine des Cinéastes, la plus prestigieuse des sections parallèles du Festival de Cannes, a révélé et ou mis en avant des longs métrages de réalisateurs majeurs, tels Robert Bresson, Ken Loach, Manoel de Oliveira, Marco Bellocchio, Ousmane Sembene, William Friedkin, Theo Angelopoulos, Martin Scorsese, Chantal Akerman, Werner Herzog, Jim Jarmusch, Rainer Werner Fassbinder, Michael Haneke, Sofia Coppola, Ruben Östlund, Bertrand Bonello, Otar Iosseliani, Eric Khoo, Christophe Honoré, Hong Sang-soo, Béla Tarr, Alain Tanner et bien d’autres... En 2025, nous avons pu apprécier notamment Oui de Nadav Lapid, L’engloutie de Louise Hémon, Miroir n°3 de Christian Petzold, Les filles désir de Prïncia Car et Le gâteau du président de Hasan Hadi (Prix du public et Caméra d’or).

© Alain Guiraudie / Affiche de la Quinzaine des Cinéastes 2026

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