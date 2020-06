Shutter Island - Martin Scorsese - critique

Résumé : En 1954, le marshal Teddy Daniels et son coéquipier Chuck Aule sont envoyés enquêter sur l’île de Shutter Island, dans un hôpital psychiatrique où sont internés de dangereux criminels. L’une des patientes, Rachel Solando, a inexplicablement disparu. Comment la meurtrière a-t-elle pu sortir d’une cellule fermée de l’extérieur ? Le seul indice retrouvé dans la pièce est une feuille de papier sur laquelle on peut lire une suite de chiffres et de lettres sans signification apparente. Oeuvre cohérente d’une malade, ou cryptogramme ?

Critique : Cauchemar claustrophobe, entre Hitchcock et Lynch, Shutter Island est l’adaptation du très remarqué thriller de Denis Lehane, publié en 2003, et dont le film de Martin Scorsese reprend les éléments essentiels : entre autres, l’hôpital psychiatrique ultra-sécurisé qui abrite des malades particulièrement inquiétants, la disparition d’une patiente, le duo de policiers qui débarquent sur l’île pour résoudre cette ténébreuse affaire. On n’en dira pas plus.

Pour le réalisateur américain, l’adaptation de ce roman est l’occasion de renouer avec un genre qu’il n’avait plus exploré depuis Les Nerfs avec vif (1991), avec Nick Nolte et Robert De Niro.

Le microcosme inquiétant que constitue cette communauté de détenus et de soignants dans une prison insulaire permet au réalisateur de brouiller les pistes entre folie et raison, perdant le spectateur dans un labyrinthe impossible à quitter, dont les lieux ne sont que la matérialisation symbolique. Magnifié par la superbe photographie de Robert Richardson, qui donne au paysage insulaire une dimension post-apocalyptique, le long-métrage met en scène la terrible épreuve que subit le marshals Daniels (transcendé par la performance de DiCaprio). Celle-ci peut se lire, a priori, comme la déstabilisation ultime d’une rationalité confrontée à une expérience indicible. On a bien écrit "a priori"...

Dès l’arrivée du ferry perçant la brume épaisse, référence évidente au mythe du "vaisseau fantôme", le spectateur est immergé dans une ambiance fantastique que Scorsese maîtrise de bout en bout : les rebondissements s’enchaînent, qu’on ne dévoilera pas, les scènes mémorables permettent une lecture symbolique des événements qui adviennent, où les références au nazisme côtoient les peurs les plus archaïques de l’humanité que réactivent les malades aux pulsions incontrôlables. Le talent de Scorsese est d’entremêler ces références "macroscopiques" avec le parcours individuel d’un héros qui, lui-même, a vécu un drame, dont les conséquences se font sentir... jusqu’au twist final, un des plus stupéfiants que l’on ait vus ces dernières années, catalysé par la performance de l’excellent Ben Kingsley, en terrifiant médecin. Assurément, son meilleur rôle depuis La Jeune Fille et la Mort de Roman Polanski.