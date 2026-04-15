Cannes 2026 : Ryūsuke Hamaguchi en compétition officielle

Résumé : À la tête d’un EHPAD en banlieue parisienne, Marie-Lou tente d’y introduire une méthode de soins innovante et très humaine, malgré les résistances. Sa rencontre inattendue avec Mari, une metteuse en scène japonaise atteinte d’un cancer, bouleverse sa trajectoire. Liées par une vision commune et l’attachement de chacune à la langue de l’autre, les deux femmes entament une amitié profonde qui transformera leur regard sur la vie — et celui de tout un établissement.

© 2026 Festival de Cannes

– Scénario : Ryūsuke Hamaguchi

– Distributeur : Diaphana Distribution

– Principaux acteurs : Virginie Efira, Tao Okamoto, Gabriel Dahmani

© 2026 Cinéfrance Studios. Photo de Julien Panié. Tous droits réservés.

Ryūsuke Hamaguchi se lance avec ce film dans une coproduction tournée en langues française et japonaise. Le scénario est librement inspiré d’un recueil de lettres échangées entre la philosophe Makiko Miyano et l’anthropologue médicale Maho Isono. Hamaguchi est désormais considéré l’un des réalisateurs japonais les plus importants. Après des études de lettres à Tokyo, il travaille pour la télévision avant d’entrer à l’université des arts de Tokyo. Il est influencé par l’enseignement de Kiyoshi Kurosawa qui est l’un de ses professeurs. Passion (2008) est son premier long métrage. C’est un petit bijou de sensibilité au goût délicat, qui évoque le cinéma d’Éric Rohmer. Le film est découvert par le public français en 2019. D’autres longs métrages suivent mais sont inédits en France. Senses (2015) est un film majeur de Hamaguchi. Il est découvert dans les salles françaises en 2018, sous la forme d’un nouveau montage d’une version de plus de cinq heures de Happy Hour, triomphalement accueilli au Festival de Locarno en 2015. L’œuvre décrit le portrait de quatre femmes partageant une amitié sans failles, du moins en apparence. Le film, digne du cinéma de Ozu et Naruse, est projeté en salles en trois parties comprenant au total cinq segments. Présenté à Cannes en 2018, Asako I & II est une œuvre de maturité, belle et essentielle, basée sur des faux-semblants hitchcockiens. Ryūsuke Hamaguchi revient sur la Croisette en 2021 avec Drive My Car (Prix du scénario), vertigineuse mise en abyme qui est un sommet du cinéma japonais contemporain. Quant à Contes du hasard et autres fantaisies (Grand Prix du Jury à la Berlinale 2021, sorti en France trois ans plus tard), il s’agit de trois nouvelles rafraîchissantes et délicates. Le réalisateur récidive dans la finesse avec Le mal n’existe pas (Lion d’argent à la Mostra de Venise 2023), fable écologique doublée d’une étude de mœurs fascinante.

Ryūsuke Hamaguchi à Cannes

2018 : Asako I et II, Compétition officielle

2021 : Drive My Car, Prix du scénario, Prix FIPRESCI

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