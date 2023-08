The Visitor - Tom McCarthy - critique

Résumé : Professeur d’économie dans une université du Connecticut, Walter Vale, la soixantaine, a perdu son goût pour l’enseignement et mène désormais une vie routinière. Il tente de combler le vide de son existence en apprenant le piano, mais sans grand succès... Lorsque l’Université l’envoie à Manhattan pour assister à une conférence, Walter constate qu’un jeune couple s’est installé dans l’appartement qu’il possède là-bas : victimes d’une escroquerie immobilière, Tarek, d’origine syrienne, et sa petite amie sénégalaise Zainab, n’ont nulle part ailleurs où aller. D’abord un rien réticent, Walter accepte de laisser les deux jeunes gens habiter avec lui...

Critique : Certains avaient taxé de lisse The Station Agent, le premier film de l’acteur réalisateur Tom McCarthy, tout en soulignant néanmoins sa puissance émotionnelle indéniable. Le problème va sans doute ressurgir avec cette deuxième réalisation du comédien américain. Il est vrai que les aspérités ne se trouvent guère que sur la peau burinée du visage de Richard Jenkins (le patriarche fantôme de Six Feet Under) dans un rôle « à la Bill Murray » qu’il tient parfaitement. Le portrait de cet homme seul, cherchant à sortir de son monde, étranger d’une vie sans goût ni relief, est parfaitement réussi, grâce notamment à une mise en scène au cordeau qui le place en témoin privilégié des événements. « The Visitor », c’est lui bien entendu, et non Tarek, l’immigré angélique sans papier. Il visite de nouveaux territoires, la prison comme la musique, et se transforme au gré de rencontres inédites qui distillent un parfum d’exotisme aussi suranné que douteux.

C’est bien le hic de toute cette affaire : l’histoire est au service du personnage et non l’inverse. Le thème de l’immigration clandestine ne devient donc qu’un simple prétexte à l’épanouissement de Walter. À partir du moment où Tarek est incarcéré, l’histoire d’amour entre Walter et Mouna (la mère de Tarek, sublime Hiam Abbas) passe au premier plan et l’on est presque gêné de la savourer au détriment de l’avenir de Tarek. Nous ne sommes pas dans un film politique qui nous met le nez dans les conditions de détention des étrangers en situation irrégulière. Au contraire, McCarthy choisit de rester pudiquement à la frontière du parloir. C’est un parti pris symptomatique d’une vision sélective de l’Autre propre à un certain cinéma indépendant américain qui pose, certes, les bonnes questions, mais laisse de côté le fond au profit de l’émotion, aussi fine soit-elle. Pas étonnant donc que The Visitor se mue petit à petit en mélo délicat qui nous laisse sur un dernier plan d’une puissance rageuse remarquable. On est en droit d’apprécier ces effusions sentimentales mais, au final, que retiendra t-on vraiment de tout cela ? Malheureusement pas grand-chose...