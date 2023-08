Strange Way of Life - Pedro Almodóvar - critique

Résumé : Silva traverse le désert à cheval pour retrouver Jake qu’il a connu vingt-cinq ans plus tôt lorsqu’ils étaient tous deux tueurs à gages. Silva souhaite renouer avec son ami d’enfance désormais shérif mais ces retrouvailles ne sont pas sa seule motivation…

Critique : Quand on va regarder un film de Pedro Almodóvar, c’est pour voyager dans l’univers baroque de Madrid qu’il filme magnifiquement. Cette fois, en trente minutes, il invite son spectateur dans une ville isolée de l’Ouest Américain où les hommes règnent tels des matadors sur leur ranch. Mais il y a à l’entrée de la ville, la voie miraculeuse d’un jeune homme, fascinant de sensualité, qui rappelle au spectateur la tonalité hispanique du film. Pedro Almodóvar va à l’essentiel dans ce récit millimétré. D’abord, parce qu’il s’agit d’un court-métrage ; ensuite, parce qu’il ne veut pas refaire le très beau film d’Ang Lee Brokeback Mountain, coécrit par Annie Proulx, d’après sa nouvelle. Ce dernier d’ailleurs retraçait une tentative d’amour homosexuel entre deux cow-boys dont le milieu social ne permettait en aucun cas l’inversion. Il était très féminin, au sens où la scénariste observait deux hommes dans ce qui fondait leur masculinité à l’épreuve du désir homosexuel. Ici, le propos de Pedro Almodóvar est de susciter l’attirance, la provocation et la sensualité. Comme d’habitude, il en rajoute dans des décors quasi baroques où l’excès, la redondance rappellent la marque de fabrique du cinéaste espagnol. Et surtout, il ne peut s’empêcher de filmer des corps, des regards qui s’enivrent de désirs.

Copyright El Deseo D.A. S.L.U. photo Iglesias Mas

Même dans un format si court, Strange Way of Life est une réussite incontestable. Le film est présenté aux côtés d’un court plus ancien, inspiré de l’œuvre de Cocteau, La voix humaine, qui met en scène un personnage exclusivement féminin, dans un programme au titre un peu étrange : L’expérience Almodóvar. Tout l’inverse de ce court où les femmes sont absentes, au bénéfice de personnages convoqués dans une masculinité multiple, fragile et insolente. La mise en scène efficace joue sur le trouble et l’on comprend très vite que le récit est très écrit. Les époques se croisent, les générations de cow-boys s’interpellent, qu’il s’agisse de la relation père-fils ou d’amants, et le crime augure de folles passions.

Copyright El Deseo D.A. S.L.U. photo Iglesias Mas

Curieusement, le format particulier du film n’est pas gênant. Almodóvar semble aller à l’essentiel d’un art cinématographique dont il connaît tous les rouages. Il n’a pas peur de déplaire. Il parle sans doute de lui, de son rapport à l’avancée en âge quand on est homosexuel, et plus largement de toutes ces vies qui passent à côté d’elles-mêmes, faute de courage ou de droit tout simplement à affirmer sa différence.