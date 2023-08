L’expérience Almodóvar - Pedro Almodóvar - critique

LIRE AUSSI LA CRITIQUE DE STRANGE WAY OF LIFE PAR LAURENT CAMBON

Résumé : Strange Way of Life (2023) : Silva traverse le désert à cheval pour retrouver Jake qu’il a connu vingt-cinq ans plus tôt lorsqu’ils étaient tous deux tueurs à gages. Silva souhaite renouer avec son ami d’enfance désormais shérif mais ces retrouvailles ne sont pas sa seule motivation…

La Voix humaine (2020) : Une femme regarde le temps passer à côté des valises de son ex-amant (qui est censé venir les chercher, mais n’arrive jamais) et d’un chien agité qui ne comprend pas que son maître l’ait abandonné. Deux êtres vivants face à l’abandon.

Critique : On pouvait être perplexe face à l’initiative de Pathé de distribuer en salle ces deux courts-métrages d’Almodóvar réalisés à trois ans d’intervalle. Il faut dire que chacun d’eux pris isolément, d’une durée d’une demi-heure, pouvait difficilement faire l’objet d’une sortie commerciale. Réunir dans une même programmation un western estampillé gay et un monologue théâtral de comédienne semblait être en outre l’union de la carpe et du lapin. Le concept marketing de « l’expérience » était donc a priori opportuniste, surtout lorsque l’on sait que la société Saint Laurent a participé au financement (le syndrome Barbie ?) et que la langue anglaise s’incrustait dans l’univers de Pedro. Et pourtant, L’expérience Almodóvar mérite le détour. Certes, les deux œuvres apparaissent mineures dans la filmographie du réalisateur, et sont à Volver ce que la série Alfred Hitchcock présente est à Vertigo : un jalon qui ne reflète pas la plénitude artistique, mais comporte plusieurs éléments de la griffe d’un auteur.

© El Deseo D.A. S.L.U. Photo Iglesias Mas.

Les génériques sophistiqués sont bien ceux de Femmes au bord de la crise de nerfs et Talons aiguilles, et la flamboyance des couleurs fait écho à Attache-moi ! Le coproducteur Agustín Almodóvar reste aux commandes, et de fidèles collaborateurs artistiques, à l’instar du compositeur Alberto Iglesias, contribuent à distiller l’ambiance des films du réalisateur, qui ne signe pas de simples exercices de style. Quant à l’usage de l’anglais, c’est un faux procès, quand on sait que Renoir, Lang, Wenders, Polanski et bien d’autres se sont approprié la langue de Shakespeare, sans se renier pour autant. Au niveau thématique, les préoccupations du réalisateur restent personnelles, même si Strange Way of Life fait inévitablement penser au Secret de Brokeback Mountain, et malgré une confrontation avec un ouvrage de Cocteau qui a déjà fait l’objet d’adaptations dont le segment "La voix humaine" d’Amore (1948), réalisé par Rossellini, avec Anna Magnani.

© Iglesias Mas

Les tourments homosexuels de Jake et Silva font écho à ceux d’autres personnages joués par des acteurs d’Almodóvar, de Javier Cámara dans Parle avec elle à Antonio Banderas dans Douleur et gloire, quand la souffrance de la protagoniste de La voix humaine convoque le souvenir de Marisa Paredes dans La fleur de mon secret ou Cecilia Roth dans Tout sur ma mère. L’expérience d’Almodóvar permet aussi de suivre l’évolution de deux grands interprètes. Ethan Hawke est parfait, et l’ex-jeune premier de Bienvenue à Gattaca est devenu un acteur solide, après ses rôles chez Lumet ou Linklater. Quant à Tilda Swinton, elle résiste aux sirènes du cabotinage et se montre aussi sublime que dans ses films pour Lynne Ramsay ou Erick Zonca. Pour toutes ces raisons, laissez-vous tenter par cette agréable expérience.