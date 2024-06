Typhoon Club - Shinji Sōmai - critique

Résumé : Un vent puissant se lève sur une petite ville près de Tokyo. Alors que des lycéens sont en chemin pour l’école, un typhon approche. Ignorant l’ordre d’évacuer le lycée, quelques élèves décident de se confiner dans l’établissement. Une parenthèse cruelle, délurée et dansée s’ouvre et se ferme le temps d’une nuit d’été et de tempête.

Critique : Assistant réalisateur ayant travaillé pour la société Nikkatsu, Shinji Sōmai a tourné son premier film en 1980 et est prématurément décédé en 2001, à une période où les spectateurs occidentaux découvraient surtout les cinémas de Takeshi Kitano ou Takashi Miike. Pour la seconde fois, Survivance Distribution sort en salle un long métrage de cet artiste à propos duquel Kiyoshi Kurosawa précise qu’il était « peut-être le dernier grand maître de l’histoire du cinéma japonais ». En octobre 2023, les spectateurs français découvraient sur les grands écrans Déménagement (1993), récit décalé axé sur une petite fille bouleversée par le divorce de ses parents, l’un des films préférés de Hirokazu Kore-eda. Neuf mois plus tard est distribué Typhoon Club, réalisé en 1985, septième œuvre de Sōmai qui en a signé douze. Et c’est cette fois Sean Baker, lauréat de la Palme d’or 2024 pour Anora, qui la cite comme l’une de ses références. Il faut absolument aller voir cette pépite qui n’est pas d’un accès facile au premier abord. Les personnages (essentiellement de jeunes ados) sont plutôt nombreux, et la narration n’est pas exclusivement linéaire. Ce n’est pas que Shinji Sōmai adopte un montage bousculant la dimension temporelle (il n’y a par exemple guère de flash-back) et il ne se projette pas non plus dans l’inconscient de ses protagonistes.

© 1985 Directors Company © 2024 Survivance. Tous droits réservés.

Il n’en demeure pas moins que Typhoon Club anticipe la structure d’un mini-film choral, alternant (plus que mélangeant) les genres, passant rapidement de la comédie au drame, avec une ébauche de récit conjugal, et l’utilisation d’un teen movie revisité, les principaux personnages étant de grands collégiens. L’annonce d’un typhon, phénomène météorologique pourtant banal au Japon, y compris dans les années 1980, va être le catalyseur de sentiments étranges au sein des membres de cette micro-communauté. Si les adultes sont des figures secondaires dans le récit, ils n’en sont pas moins marquants, à l’image de ce professeur de mathématiques rigoureux et exigeant, qui voit l’intrusion de sa future belle-mère, débarquant à l’improviste dans son cours pour lui demander de donner des comptes sur ses relations avec sa compagne. Mais ce sont surtout les jeunes que va scruter la caméra de Shinji Sōmai. Des jeunes en apparence bien élevés et tout juste tentés par les digressions inhérentes à l’adolescence, et qui vont révéler des pulsions d’une noirceur totale, de la volonté de noyer un camarade à une tentative de viol, en passant par le suicide par grand plongeon.

© 1985 Directors Company © 2024 Survivance. Tous droits réservés.

En même temps, leur déviance est parfois tuée dans l’œuf, telle celle de cette jeune fille voulant fuguer mais dont l’errance dans les rues de Tokyo ne mènera à rien. Shinji Sōmai semble établir une métaphore des contradictions de la société japonaise, entre grandeur et frustrations, et évoque les névroses d’une culture codifiée qui peine à garantir l’épanouissement de tous ses membres, tout en valorisant des principes nobles et respectables. La mise en scène, arborant plusieurs axes esthétiques, met l’accent sur les ellipses narratives autant que les plans-séquences suggestifs ou explicatifs, comme pour faire prendre conscience au spectateur de la complexité des relations humaines. L’œuvre culmine avec une chorégraphie qui vaut moins par sa dimension musicale et physique que par sa capacité à incarner la catharsis. Laissez-vous donc porter par cet objet filmique non identifié interprété notamment par Yūki Kudō, la future jeune touriste japonaise de Mystery Train de Jarmusch.