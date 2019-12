Un monde transformé . T1 – La chronique BD

Résumé : {Un monde transformé} nous transporte dans un univers médiéval paysan, avec de petits villages dont certains sont situés dans une forêt, regroupés autour d’un temple, consacré à la déesse Dela. Là, une jeune grande prêtresse en formation, Puryo, tente de vivre sa vie.

Puryo est amie avec Ezline, les deux fillettes vont souvent pique-niquer en forêt, en prenant les sentiers interdits. Car si le temple est un haut lieu de pèlerinage brassant de la foule venue de tout le pays, la forêt environnante est crainte pour ses créatures bizarres qui rôdent, et dès le premier chapitre, nous avons un aperçu de ces entités et de ce qu’elles peuvent faire subir aux humains.

Nous suivons d’abord Ezline avant de passer du point de vue de Puryo, l’apprentie grande prêtresse. Par son regard, nous découvrons ce monde curieux et religieux, et aussi ce temple et ses tonnes de mystère. Ce manga est d’ailleurs un Seinen basé sur l’intrigue plus que sur l’action. Des tranches de vie, du quotidien, mais du quotidien dans un endroit aux salles secrètes, aux statues qui peuvent parler, aux gardiens joueurs de cartes qui jouent et rejouent sans cesse la même partie ou une partie infinie, qui sait ? Autant dire que sur les cinq chapitres, il se passe peu d’événements forts mais pourtant le récit avance doucement, prenant son temps, et nous laissant celui de parcourir ses pages et de s’imprégner de ce pays. Et sachant que cette courte aventure s’étale sur trois tomes, nous ne sommes pas inquiets de la durée du développement tout en douceur d’une intrigue plaisante.



Ippen Sekai ©2015 Kanako Meiji / Published by Shinchosha

Le dessin noir et blanc reste dans le style manga, mais il a un plus qui le rend fort intéressant. Il est réalisé avec énormément de traits, de hachures, hésitant, se cherchant. Parfois, nous avons presque l’impression d’être face à un crayonné et c’est fort agréable de se confronter à un graphisme en constante évolution, qui semble ne rien fixer si ce n’est le visage des personnages pour les rendre reconnaissables dans une forme manga plus classique.

Ce style tranche avec le graphisme habituel de la BD japonaise grand public, et s’avère une belle découverte.

Un Monde transformé T1 tient son pari de nous entraîner et surtout de nous garder dans ce monde curieux, dangereux mais où la découverte, l’intrigue prime sur l’action primaire. Un récit aux dessins troubles mais toujours clairs, usant d’un bel effet crayonné qui tranche agréablement avec le style manga classique tout en gardant ses caractéristiques.