Us - Jordan Peele - critique

Résumé : Adelaïde Wilson a décidé de passer des vacances avec son mari et leurs deux enfants. Une série d’étranges coïncidences déclenchent la paranoïa d’Adelaïde. Les Wilson vont devoir affronter le plus terrifiant des adversaires : leurs propres doubles.

Critique : Avec ce long métrage, Jordan Peele délaisse le thriller mâtiné de commentaire social pour verser plus onctueusement dans la fable horrifique. A la fois satire du système américain et mise en abyme d’une société despotique marquée par la lutte des classes, le film se veut terriblement actuel. La référence principale de Peele se trouve du côté de La Nuit des Morts-Vivants (1968). En effet, Us et le chef-d’œuvre de George Romero partage la même vision nihiliste d’une humanité déchirée, recluse dans une maison et harcelée par une menace omnisciente, le tout au service d’une réflexion sur les maux qui rongent l’Amérique.

Pour ce qui est de la réalisation, Peele confirme son irréfutable talent et livre un pur travail d’orfèvre en terme d’atmosphère. Fiévreuse et morbide, la tension que procure Us sur le spectateur est formidablement soutenue par une ambiance sonore remarquable, tout comme la gestion de l’espace, qui atteint son paroxysme lors du siège de la maison familiale par les doubles maléfiques. "L’idée qui a inspiré ce film est que nous sommes notre pire ennemi et cette idée a créé ces monstres", affirme le réalisateur. En effet, le double fascine et effraie à la fois. Il fascine, parce qu’il brise les frontières du rationnel, mais il effraie, parce qu’il menace celui qui craint d’être dépossédé de lui-même. Une dualité que Lupita Nynong’o maîtrise à la perfection, incarnant deux personnages dont la psyché tourmentée, la gestuelle et le mode d’expression nous laissent sidérés.

À la manière d’Eden Lake de James Watkins, où le slasher movie était au service d’une dénonciation audacieuse de la précarité, voire de l’exclusion sociale créé par le blairisme en Grande-Bretagne, Us défend les laissés-pour-compte du pays de l’Oncle Sam, ces êtres venus des souterrains pour libérer leur voix et se venger du traitement qui leur a été infligé. Le film est une proposition de cinéma passionnante, une lecture psychanalytique d’un pays terrifié par l’étranger, et dont les fondations sont bâties sur la peur, que ce soit celle du terrorisme ou celle de l’immigration. Le long métrage est peut être trop métaphorique, plus exigeant qu’un Get Out, mais intellectuellement très stimulant.