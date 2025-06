Another End - Piero Messina - critique

Résumé : Après avoir survécu à l’accident qui a coûté la vie à l’amour de sa vie, Sal ne parvient pas à faire son deuil et ne vit plus que dans ses souvenirs. Sa sœur, Ebe, lui suggère de se tourner vers Another End, une nouvelle technologie qui promet d’atténuer la douleur de la séparation en ramenant brièvement à la vie la conscience de ceux qui sont morts. Sal retrouve ainsi l’âme de Zoé au travers d’une autre femme. Ce qui était brisé semble alors se reconstituer.

Critique : Sal ne parvient pas à se remettre de la disparition de sa compagne, tragiquement décédée dans un accident de voiture. Mais la technologie, forte des progrès de l’Intelligence Artificielle, permet de retrouver son proche mort provisoirement, dans le corps d’un autre, un hôte, le temps que le deuil se fasse. La sœur du protagoniste travaille pour cette drôle de société et lui permet ainsi de réaccueillir quelques jours son épouse, dans la peau d’une charmante jeune femme dont il tombe amoureux.

Le cinéma abonde de films qui puisent leur imaginaire dans les évolutions technologiques. Le Festival de Cannes 2025 en particulier a confirmé cette irruption de récits à la limite de la science-fiction et du réalisme. Les cinéastes ont bien intégré que le monde est en pleine révolution et leurs films tendent de plus en plus à proposer une réflexion critique et éthique sur cette transformation de la société par le recours aux théories de l’homme augmenté. En l’occurrence, Another End dépeint le fantasme bien connu des romanciers ou des cinéastes d’une vie qui deviendrait éternelle, avec ses conséquences délétères pour les humains. L’enjeu pour le héros est ici surtout psychologique, dans la mesure où il doit faire le deuil définitif de sa compagne qui habite provisoirement le corps d’une autre.

Le titre du film trouve son origine dans le nom de la société qui vend et expérimente ces conservations numériques d’êtres disparus que les scientifiques insèrent dans des hôtes consentants. Il faut avouer que la trame narrative demeure assez peu crédible. Surtout, l’évolution de la fiction s’enferme dans une série d’évènements et de retournements très prévisibles. L’issue cousue de fil blanc semble hélas déjà écrite dès le début de la narration. Pour autant, l’intérêt essentiel du film demeure l’interprétation des trois acteurs principaux à savoir Gael García Bernal, Renate Reinsve et Bérénice Bejo. Les trois comédiens habitent leur personnage avec beaucoup de conviction et de grâce. Le premier notamment incarne un homme déprimé, incapable de faire son deuil, et qui refuse de confondre le physique de sa compagne décédée avec l’hôtesse par l’absence de relations sexuelles avec elle, jusqu’au moment où il tombe amoureux. La deuxième montre la magie du métier d’actrice, capable dans deux scènes de se mouler dans la personnalité de la personne décédée et d’incarner celle qu’elle est dans la vie courante, quand elle ne sert pas d’hôtesse pour une âme disparue.

Another End est sans aucun doute sauvé par l’interprétation dans la mesure où les acteurs parviennent à rendre plausible ce récit de science-fiction assez casse-gueule. Les décors souffrent d’une certaine approximation, afin de rendre vivant ce monde à la fois très proche du nôtre et projeté dans un avenir relativement lointain. On aura été très sensible aux échanges en espagnol des deux frère et sœur, qui évoluent dans des espaces fermés, assez oppressants, dont on devine les contours d’un studio de cinéma.

Another End arrive sur les écrans à un moment où les spectateurs fuient les salles pour le soleil estival. Le film est absolument honnête, mais peut-être pas au point de sacrifier une demi-journée en plein air pour s’enfermer dans une salle de cinéma. De plus, Piero Messina aurait eu tout intérêt à raccourcir son film qui se perd dans des circonvolutions narratives, somme toutes très prévisibles et peu inventives.

Dix ans se sont écoulés depuis L’attente, le précédent long métrage du réalisateur, que notre rédaction avait apprécié, quand Another End peine réellement à convaincre. La mise en scène convenue ne parvient pas à valoriser les acteurs, tels qu’ils le méritent, et surtout l’écriture s’enlise dans des longueurs inutiles. Bref, Another End, une fois l’effet de surprise passé, reste un film très sage, peu accrocheur, dont même la vision éthique semble bien pâle.