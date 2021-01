Big fish - la critique

Résumé : William ne s’est pas toujours bien entendu avec son père, Edward, qui passe son temps à raconter des anecdotes fantastiques sur sa vie. Quand il apprend que son père est gravement malade, William retourne au domicile familial...

Critique : Certains spectateurs iront voir le dernier Burton méfiants, avec en mémoire son remake impersonnel de La planète des singes. Avec le recul, il faudrait peut-être relativiser et confesser que si le film était certes une déception, il ne méritait pas tout cet opprobre et pouvait au mieux se laisser reluquer comme un divertissement gentil et consensuel (le personnage de Helena Bonham Carter, secrètement amoureuse, faisant aisément passer la pilule). Normal donc qu’après ce petit accrochage, le cinéaste soit attendu au tournant par des cinéphiles qui se demandent encore si ça vaut la peine de croire en ce dieu de la pelloche...



Rassurons immédiatement les inquiets : la réponse est oui. Big fish est un film qui, comme dans les plus grands Burton, repose sur un univers drôle, déjanté, romantique. Conjugué au présent et au passé (disons le conditionnel passé), il retrace le parcours exceptionnel d’un homme naïf qui a fait de sa vie un conte de fées, mélangeant le vrai et le faux, brouillant sciemment les pistes comme pour se protéger. Un mythomane qui bidouille les choses de la vie avec l’art d’un génie, profitant d’éléments réels pour les transformer en anecdotes légendaires à ressasser dans les dîners.

Beaucoup de personnages hauts en couleur : un géant inoffensif qui provoque une émeute dans un village, une demoiselle qui apparaît pour mieux disparaître, une sorcière pas si méchante, des sœurs siamoises... Des accents surréalistes jubilatoires qui confirment que ce réalisateur hors pair reste un admirable conteur d’histoires. En profondeur, Burton sonde le conflit générationnel opposant un père et son fils qui n’ont jamais su entretenir un dialogue, peut-être parce que l’un a toujours attendu que l’autre le rejoigne dans ses rêves. Fuyez les ayatollahs de la critique qui optent pour le cynisme et vous crieront dans les oreilles que ce mélo ne sert qu’à faire pleurer dans les chaumières : ce superbe film instille un délicieux parfum de nostalgie et permet à Tim Burton de renouer avec la magie de ses plus grandes œuvres d’antan, le formidable Edward aux mains d’argent en tête. Du bonheur en bobine.