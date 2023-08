Pee-wee Big Adventure - Tim Burton - critique

Résumé : Pee-wee Herman a beau être adulte et vivre seul, il se comporte comme un enfant. Un jour, un incident de la plus haute importance vient rompre le cours de son existence insouciante et ludique. Un autre grand enfant, Francis le jaloux, son plus grand rival, lui dérobe sa superbe bicyclette flambant neuve. Commence alors pour Pee-wee une série d’aventures rocambolesques pour retrouver l’amour de sa vie.

Critique : Si point n’est besoin aujourd’hui de présenter maître Burton, l’un des réalisateurs les plus imaginatifs et accomplis de notre temps, son premier long métrage Pee-wee Big Adventure, mettant en scène l’excentrique homme enfant, Pee-wee Herman, interprété et crée par l’irrésistible acteur Paul Reubens [1] n’avait déjà rien à envier à ses incontournables Edward aux mains d’argent, L’étrange Noël de Monsieur Jack ou Les noces funèbres. Non pas pour leur féerie onirique ou noirceur gothique, chères à l’auteur, grand dessinateur, féru d’Edgar Allan Poe, de monstres et de morts terrifiants ou êtres esseulés, androïdes ou non, souvent orphelins et victimes d’un monde moqueur ou inadapté. Mais plutôt pour leur usage du Technicolor des années 50, leur univers enfantin édulcoré, l’abondance d’inventions et de gags dignes des plus grands classiques du rire ou de science-fiction, la mise en montre de "monstres" humains sympathiques et une critique gentillette de la société américaine.

Bien plus, si bon nombre de thèmes, de personnages et d’univers entretiennent d’étranges similitudes dans ses films, Pee-wee comme chaque création ou réalisation du génie, se positionne comme une œuvre à part et à part entière. Burlesque, kitschissime à souhait, Pee-wee reprend en les transformant des classiques du cinéma comme Grease, les films de Jacques Tati, M le maudit ; des personnages comme Frankenstein, James Bond ou Tarzan, sans oublier un savoureux mélange de thriller-road movie et de séries et clips des années 80. Un monde qui nous en met plein la vue, et où l’abondance de gags et de références, loin d’appesantir ou de venir entraver le rythme de l’intrigue, parvient à lui préserver tout son sens. Sans oublier l’effet de surprise, car Burton n’est décidément jamais là où on l’attend.

Une bien belle revanche pour ce réalisateur déjà très talentueux, snobé par les studios Disney à plusieurs reprises [2], et qui parvint à faire du contrat passé entre la Warner et Paul Reubens bien plus qu’un succès au box-office, un film indémodable, ô combien original et avant-gardiste, en un temps record et avec un petit budget. Un vrai régal pour les enfants de dix à soixante-dix sept ans, qu’ils soient fans de Mr Bean ou de M. Hulot, et qui marqua le début d’une longue et brillante carrière.