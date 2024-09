Beetlejuice Beetlejuice - Tim Burton - critique

Résumé : Après une terrible tragédie, la famille Deetz revient à Winter River. Toujours hantée par le souvenir de Beetlejuice, Lydia voit sa vie bouleversée lorsque sa fille Astrid, adolescente rebelle, ouvre accidentellement un portail vers l’Au-delà. Alors que le chaos plane sur les deux mondes, ce n’est qu’une question de temps avant que quelqu’un ne prononce le nom de Beetlejuice trois fois et que ce démon farceur ne revienne semer la pagaille…

Critique : En 1986, un jeune réalisateur de trente et un ans dirige son premier long-métrage, Pee-Wee’s Big Adventure. Mais c’est deux ans plus tard, avec Beetlejuice, que Tim Burton pose les jalons de toute son originalité cinématographique : un univers sombre, burlesque, tendre et poétique. Sa carrière et sa popularité ont connu leur apogée dans les années 90, sans se démentir jusqu’au milieu des années 2000.

Mais malgré de beaux scores au box-office, Burton, absorbé peu à peu par la puissance des gros studios hollywoodiens, aura bien du mal à renouer avec le succès critique dans les années 2010 : la faute à des films parfois impersonnels, conventionnels ou standardisés.

Alors, qui aurait pu parier sur la réussite du sequel de son film culte de 1988 ? Peu de personnes semblaient miser dessus au moment de la sortie de la bande-annonce. Et pourtant, force est de constater que Beetlejuice Beetlejuice est peut-être le film qu’on n’attendait plus de la part du réalisateur d’Edward aux mains d’argent.

Copyright 2024 Warner Bros. Entertainment Inc.

Dès la séquence d’ouverture, le spectateur est dans le bain : la formidable musique de Danny Elfman, les plans aériens sur les petites maisons, la nuit… la promesse d’une pochette pleine de surprises. Ce n’est pas du tout la caricature du premier opus à laquelle on aurait pu s’attendre. Au contraire, alors que le précédent volume se déroulait essentiellement dans le monde des vivants, Burton a choisi de concentrer l’intrigue de son nouveau film dans le royaume des morts : l’occasion de développer un univers loufoque, totalement déjanté et cartoonesque.

Les décors et les lumières empruntent aux codes de l’expressionnisme allemand, dont il ne fait aucun doute qu’il a beaucoup influencé le réalisateur, les gags et les trouvailles visuelles s’enchaînent à vitesse grand V, comme un train fantôme roulant à toute allure sur les rails d’une mise en scène libre et délirante !

Copyright 2024 Warner Bros. Entertainment Inc.

La distribution n’est pas en reste, une bonne partie du casting original ayant accepté de repartir à l’aventure. Winona Ryder est hilarante en médium star du petit écran, incapable de mettre de l’ordre dans sa vie de femme, de mère et de fille. Catherine O’Hara s’en donne à cœur joie dans la peau d’une artiste veuve complètement folle. Le personnage d’Astrid, adolescente blasée et terre-à-terre, sied à merveille à Jenna Ortega. Willem Dafoe est surprenant en inspecteur de police à côté de ses pompes. Et bien sûr, il y a Michael Keaton, dont le personnage formidablement haut en couleurs de Beetlejuice se retrouve poursuivi par son ex à travers tout le royaume des morts.

Même si les relations entre les personnages auraient sans doute mérité d’être un peu plus approfondies, c’est drôle, déjanté, plein d’idées, un joyeux bordel organisé, bien pensé et réalisé.

N’hésitez pas, chers amis cinéphiles : prenez place à bord de ce formidable grand-huit cinématographique et laissez-vous embarquer. Bon voyage !