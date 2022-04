Celebrity - Woody Allen - critique

Résumé : Lee (Kenneth Branagh), romancier en panne, écrit des articles pour des journaux people, ce qui lui permet d’être notamment en contact avec des célébrités féminines, avec qui il tente (souvent) sa chance sans grand succès (toujours). Il vient tout juste de divorcer de Robin (Judy Davis), qui de son côté va vite se recaser avec Tony (Joe Mantegna), une producteur de télévision.

Critique : L’intrigue, qui décrit principalement les destins croisés de Lee et Robin, va aussi être l’occasion d’un défilé de célébrités, celles de l’histoire, mais qui le sont aussi dans la vraie vie. Lee, qui n’arrive pas à écrire son roman, fait des piges pour des magazines type Vanity Fair. Il y rencontre des stars du moment qu’il essaie de séduire. De son côté, Robin retrouve, sans le chercher vraiment, un nouvel équilibre avec Tony, qui est tout le contraire de Lee.

Ce nouvel opus du cinéaste, où l’on retrouve son univers new-yorkais si familier (et rassurant pour ses admirateurs), s’il en possède les qualités, n’est pas non plus dépourvu de quelques défauts.

Côté qualités :

une image noir et blanc impeccable du Suédois Sven Nykvist, fidèle d’Ingmar Bergman, dont c’est l’une des dernières participations . une ambiance qui rend un hommage revendiqué au Federico Fellini de La Dolce vita et de Huit et demi ; et une distribution chorale qui voit passer un casting trois étoiles : Melanie Griffith, Winona Ryder, Charlize Theron et Leonardo DiCaprio en tête.

Côté défauts :

la fausse bonne idée a été de demander à Kenneth Branagh d’endosser sans se démarquer le personnage habituellement joué par Woody Allen lui-même : on est malheureusement plus proche de l’imitation que d’une vraie composition. Cette impression gênante ne nous quittera pas de tout le film ; ensuite, le cinéaste, peut-être en petite peine d’inspiration, a pris moins de risques qu’à son habitude et a recyclé un certain nombre de situations déjà exploitées précédemment. Si elles sont souvent pertinentes et drôles, elles n’en possèdent pas moins un air de déjà-vu.

Tel quel, le long métrage est tout de même intéressant, caustique et truffé de références culturelles et, en filigrane, souligne comme souvent la vacuité de la société, interrogeant particulièrement ici sur la notion toute relative de la célébrité.

A noter, dans une courte apparition et dans son propre rôle, le Donald Trump d’avant la politique, qui participe à une émission de télévision.