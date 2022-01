Charlie et la chocolaterie : l’avis pour

Résumé : Charlie est un enfant issu d’une famille pauvre. Travaillant pour subvenir aux besoins des siens, il doit économiser chaque penny, et ne peut s’offrir les friandises dont raffolent les enfants de son âge. Pour obtenir son comptant de sucreries, il participe à un concours organisé par l’inquiétant Willy Wonka, le propriétaire de la fabrique de chocolat de la ville. Celui qui découvrira l’un des cinq tickets d’or que Wonka a caché dans les barres de chocolat de sa fabrication gagnera une vie de sucreries.

Critique : Tim Burton est un fou... de chocolat. Pas de doute, en s’attelant à la réalisation de ce Charlie et la chocolaterie, il s’est comporté en grand gamin. Le résultat est une pure merveille. Non un pur chef-d’œuvre, mais un condensé de douceur, d’ironie et de gentille méchanceté (ces gosses, quels monstres !) qui vous projette directement en enfance, béat. Qui d’autre que Burton aurait pu fondre ensemble tant de bons sentiments (les valeurs familiales, l’innocence, la nostalgie, etc.) et d’impertinence (les parents comme leurs enfants méritent une bonne correction !) dans un mélange aussi appétissant ? Pour ce faire, Burton fait partir en vrille ses propres inventions, et celle de Roald Dahl, qu’il adapte.

© 2005 Warner Bros. Tous droits réservés.

Charlie et la chocolaterie est sans doute un délire, un ovni sous acide - des décors, complètement hallucinants, aux personnages des Oompas-Loompas, tous identiques, inconcevables de mauvais goût, en passant par les scènes chantées, kitschissimes - mais, quelles que soient les excentricités de Burton, elles passent ! Les quinze première minutes sont un régal, et la présentation des vainqueurs des tickets en or atteint des sommets, Burton se lâchant dans une série de caricatures méchantes et totalement hilarantes (les Allemands !) Le reste du film est presque tout entier à la gloire de Johnny Depp. Peinturluré, déformé, androgyne comme jamais, l’acteur fétiche de Burton devient une poupée psychotique, un Edward aux mains d’argent version clown, éternel enfant bourré de traumatismes. A l’image du film, Depp en fait des tonnes, frôle le mime, se tort, grimace... et ça marche.

Entre deux scènes d’un culot ahurissant - dont une référence à 2001 : l’Odyssée de l’espace complètement improbable et ultime preuve de l’envie de Burton de se ficher de tout sur ce coup-là, y compris de ses classiques - Charlie et la chocolaterie parvient à tisser son fil, son histoire, ses péripéties, certes futiles. Au final, Burton réussit un conte tout en chocolat, une douceur, une friandise pimpante et éclatante de drôlerie. Après deux heures, on en reprendrait volontiers un carré.

Le DVD





Le(s) supplément(s) à ne pas rater : Une bonne dose ludique dégouline de cette édition collector grâce à de petits modules ultra-efficaces et plaisants. On retiendra surtout le bonus sur l’attaque des écureuils, où l’on mesure la difficulté de dresser ces petites saletés (sauvages et même pas toujours intelligentes). Du coup, Tim Burton a eu recours à toutes les techniques de trucages pour filmer cette scène : animatronic, effets numériques, cascadeur avec une prothèse faciale pour remplacer la jeune Verruca. Autre sujet sidérant, Devenir un Oompa-Loompa dans lequel on découvre le travail harassant effectué par le grandiose Deep Roy. Surtout dans la mesure où il pensait au début de la production qu’il y aurait d’autres acteurs pour jouer la horde des Oompa-Loompas. De fait, il a dû apprendre à danser, chanter, jouer de divers instruments et vivre des journées de tournage de plus de quinze heures parfois. Enfin, Danny Elfman, compositeur d’exception, revient aussi sur sa collaboration avec Tim Burton. Toujours impressionnant de voir un génie dévoiler ses secrets de fabrication. D’autres modules moins captivants expliquent en détail les coulisses de ce conte coloré : effets spéciaux, choix des acteurs, les libertés prises sur les écrits de Roald Dahl, etc.

Image & son : Du grand art délivré par l’éditeur Warner. On se régale les mirettes avec toutes ces couleurs éclatantes, voire criardes, qui se marient divinement en fonction des différents univers du film. Aucune faute de goût dans cette palette multicolore à l’excellente saturation. Le son ne fait pas dans la dentelle non plus avec une piste DTS qui ravira tous les inconditionnels de Danny Elfman : une exploitation sans pareil de tous les canaux, surtout pendant les chansons des Oompa-Loompas.

La critique CONTRE