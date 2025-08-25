Dans ma bulle #581. Le livre-objet en BD, avec Greg Shaw.

Le 25 août 2025
"Album en accordéon, livre en pop-up, pliures et découpes diverses ou format fantaisiste...
On parle d’un "livre-objet" quand la forme d’un livre se fait aussi importante que son contenu.
La bande dessinée n’a pas échappé à cette pratique. Ces livres qui coûtent cher à la fabrication et à la vente, sont souvent produits en petits tirages et font rarement l’objet d’une réédition.
Une exposition à la Gallery du Centre Belge de la Bande Dessinée (CBBD) à Bruxelles présente jusqu’au 7 septembre une sélection variée de bandes dessinées en livre-objet, comptant parmi eux quelques pièces uniques".
Visite en compagnie de Greg Shaw, commissaire de l’exposition, au micro de Fred Michel.
Un échange enregistré en juillet 2025 à Bruxelles.
