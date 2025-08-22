Présentation du Festival du film américain de Deauville 2025

Le 51e Festival du film américain de Deauville ouvre ses portes le 5 septembre prochain. Durant 10 jours, 64 films seront proposés dans 11 catégories.

News : Nous vous communiquons plusieurs informations sur l’édition 2025 du Festival de Deauville.

La composition des jurys

Le jury du 51e Festival :

Golshifteh Farahani, actrice, présidente

Thomas Cailley, cinéaste

Eye Haïdara, actrice

Katell Quillévéré, cinéaste

Philippine Leroy-Beaulieu, actrice

Vincent Macaigne, acteur

Benjamin Millepied, danseur

Émilie Tronche, cinéaste

Le jury de la Révélation :

Jean-Pascal Zadi, acteur et réalisateur, président

Suzy Bemba, actrice

Julien Colonna, cinéaste

Bilal Hassani, chanteur

Anaïde Rozam, actrice

Les 13 films en compétition

Dans la sélection, deux stars hollywoodiennes consacrées, présenteront leur première réalisation : Scarlett Johansson et Kristen Stewart. Les deux films avaient déjà été présentés dans la section Un Certain Regard du Festival de Cannes.

After This Death de Lucio Castro : Une femme s’interroge après la disparition mystérieuse de son ami chanteur.

Eleanor the Great de Scarlett Johansson : Une vieille dame quitte la Floride pour rejoindre sa famille à New-York.

I Live Here Now de Julie Pacino : Une femme doit faire face à une grossesse imprévue.

In Transit de Jaclyn Bethany : Une jeune serveuse de bar accepte de poser pour une artiste peintre.

Lurker de Alex Russell : Un vendeur solitaire s’infiltre dans le cercle d’une pop star.

Olmo de Fernando Eimbcke : Un jeune garçon doit s’occuper de son père malade.

Omaha de Cole Webley : un père de famille emmène ses deux enfants sur les routes.

Rebuilding de Max Walker-Silverman : Un rancher , comme plusieurs de ses collègues, a tout perdu à cause des incendies.

Sovereign de Christian Swegal : Un père endoctrine son fils dans un mouvement complotiste.

The Chronology of Water de Kristen Stewart : Une jeune femme, issue d’un milieu défavorisé, parvient être admise à l’université.

The End de Joshua Oppenheimer : Un père et son fils vivent reclus dans un bunker vingt-cinq ans après une catastrophe écologique.

The New West de Kate Beecroft : Une éleveuse de chevaux accueille dans son ranch des jeunes en difficulté.

The Plague de Charlie Polinger : Un adolescent est malmené dans un camp de water-polo pour garçons.

Les hommages

Paul Newman (pour le centenaire de sa naissance)

Alice Guy, pionnière du cinéma

Kim Novak sera présente pour recevoir un Prix d’honneur.

Les Prix Deauville Talent Awards :

Joel Edgerton

Pamela Anderson

Le Prix du Nouvel Hollywood :

Zoey Deutch

Le Prix D’Ornano-Valenti (remis à un premier film français) : Nino de Pauline Loquès

Des avant-premières

Nouvelle vague de Richard Linklater

Train Dreams de Clint Bentley

Une nouveauté

Le Deauville Industry Encounters : journée d’échanges de bonnes pratiques franco-américaines