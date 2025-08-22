Présentation du Festival du film américain de Deauville 2025

Le 22 août 2025
Le 51e Festival du film américain de Deauville ouvre ses portes le 5 septembre prochain. Durant 10 jours, 64 films seront proposés dans 11 catégories.
News : Nous vous communiquons plusieurs informations sur l’édition 2025 du Festival de Deauville.
La composition des jurys
Le jury du 51e Festival :
Golshifteh Farahani, actrice, présidente
Thomas Cailley, cinéaste
Eye Haïdara, actrice
Katell Quillévéré, cinéaste
Philippine Leroy-Beaulieu, actrice
Vincent Macaigne, acteur
Benjamin Millepied, danseur
Émilie Tronche, cinéaste
Le jury de la Révélation :
Jean-Pascal Zadi, acteur et réalisateur, président
Suzy Bemba, actrice
Julien Colonna, cinéaste
Bilal Hassani, chanteur
Anaïde Rozam, actrice
Les 13 films en compétition
Dans la sélection, deux stars hollywoodiennes consacrées, présenteront leur première réalisation : Scarlett Johansson et Kristen Stewart. Les deux films avaient déjà été présentés dans la section Un Certain Regard du Festival de Cannes.
After This Death de Lucio Castro : Une femme s’interroge après la disparition mystérieuse de son ami chanteur.
Eleanor the Great de Scarlett Johansson : Une vieille dame quitte la Floride pour rejoindre sa famille à New-York.
I Live Here Now de Julie Pacino : Une femme doit faire face à une grossesse imprévue.
In Transit de Jaclyn Bethany : Une jeune serveuse de bar accepte de poser pour une artiste peintre.
Lurker de Alex Russell : Un vendeur solitaire s’infiltre dans le cercle d’une pop star.
Olmo de Fernando Eimbcke : Un jeune garçon doit s’occuper de son père malade.
Omaha de Cole Webley : un père de famille emmène ses deux enfants sur les routes.
Rebuilding de Max Walker-Silverman : Un rancher , comme plusieurs de ses collègues, a tout perdu à cause des incendies.
Sovereign de Christian Swegal : Un père endoctrine son fils dans un mouvement complotiste.
The Chronology of Water de Kristen Stewart : Une jeune femme, issue d’un milieu défavorisé, parvient être admise à l’université.
The End de Joshua Oppenheimer : Un père et son fils vivent reclus dans un bunker vingt-cinq ans après une catastrophe écologique.
The New West de Kate Beecroft : Une éleveuse de chevaux accueille dans son ranch des jeunes en difficulté.
The Plague de Charlie Polinger : Un adolescent est malmené dans un camp de water-polo pour garçons.
Les hommages
Paul Newman (pour le centenaire de sa naissance)
Alice Guy, pionnière du cinéma
Kim Novak sera présente pour recevoir un Prix d’honneur.
Les Prix Deauville Talent Awards :
Joel Edgerton
Pamela Anderson
Le Prix du Nouvel Hollywood :
Zoey Deutch
Le Prix D’Ornano-Valenti (remis à un premier film français) : Nino de Pauline Loquès
Des avant-premières
Nouvelle vague de Richard Linklater
Train Dreams de Clint Bentley
Une nouveauté
Le Deauville Industry Encounters : journée d’échanges de bonnes pratiques franco-américaines
Galerie photos
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.