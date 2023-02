Le procès Paradine - Alfred Hitchcock - critique

Résumé : Maddalena Anna Paradine (Alida Vali) est accusée d’avoir assassiné son mari, un riche militaire aveugle, qui a été empoisonné. L’avocat de renom Anthony Keane (Gregory Peck) accepte de la défendre sur la demande de son ami Sir Simon Flaquer (Charles Coburn).

Critique : Alfred Hitchcock, qui avait commencé sa carrière hollywoodienne avec Rebecca en 1940, terminait avec ce film, son contrat avec David O’Selznick qui l’avait fait venir aux États-Unis. Contrat qui ne sera pas renouvelé. D’ailleurs, on retrouve ici une ambiance parfois comparable à Rebecca, mais en quelque sorte inversée puisque la femme fatale n’est plus une disparue qui hante les souvenirs, mais une belle et mystérieuse Italienne, bien présente et accusée du meurtre de son mari.

Mais la comparaison s’arrête là, ce film-ci ne possédant pas autant de qualités que le précédent, malgré quelques prouesses de mise en scène, notamment dans les séquences du procès.

Si Alida Valli compose un personnage froid et distant à souhait, le couple formé par Gregory Peck et Ann Todd manque quelque peu d’épaisseur dans un scénario qui peine parfois à convaincre. Louis Jordan, le french lover, mâchoires serrées en romantique désespéré, ne livre pas non plus une prestation exceptionnelle.

Par contre, on peut se régaler de l’interprétation de la "vieille garde" : Charles Coburn, vieil ami de l’avocat, rusé et paternel ; et l’incroyable couple composé de Charles Laughton, juge mal-aimable, cruel et libidineux et de son épouse (Ethel Barrymore), qu’il humilie constamment, et qui pourtant ne peut pas s’empêcher de l’admirer, tout en étant consciente par ailleurs du mauvais traitement qu’il lui inflige.

La carrière du maître du suspense prendra une nouvelle tournure avec son film suivant La corde (The Rope 1948) qui sera aussi la première de ses quatre collaborations avec James Stewart.