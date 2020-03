Daybreak - la chronique BD

Résumé : Un réveil dans les ruines, et un jeune homme manchot pour vous accueillir, ou mieux encore, vous aider à survivre. Dans un monde cataclysmique où des goules et des pillards ne vous laisseront jamais en paix, la fuite ou le combat ne paraissent jamais de bonnes options, mais ce sont pourtant les seules qui vous restent pour voir un autre jour...

Dans ce croisement de La Modification de Michel Butor et de La Route de Cormac Mc Carthy, Brian Ralph a su insuffler une originalité à un genre, l’épopée survivaliste au milieu des zombies, qui a toujours Walking Dead comme modèle et référence dans l’univers comic. Bird Box et A quiet place avaient par exemple choisi des modes restreints, mais c’est par sa narration que se distingue Daybreak. Cet album prend en effet le parti de conduire un récit en immersion, dans un point de vue interne, à travers les yeux d’un narrateur qui ne prononcera pas une parole (ou du moins celles-ci ne seront pas rapportées). Cette vision en caméra à l’épaule reste cependant focalisée sur un autre personnage, le vrai héros de l’histoire, ce manchot débrouillard qui n’hésite pas à filer un coup de main, qui aime encore les hommes et les chiens. C’est d’ailleurs son destin à lui qui est véritablement en jeu dans cette histoire...

Brian Ralph / Delcourt

Le dessin fait lui aussi un pari, celui d’un monde où il n’y a rien d’autre à montrer que des décombres, des rochers et du bois qui ont l’allure de carton, tant le jaune et le marron sont à l’honneur. C’est un peu comme si ces pages avaient été griffonnées sur des restes de carton, faute de papier, comme si le dessin minimaliste des yeux, des traits, était une condition du travail de narrateur dans un milieu hostile et post-apocalyptique. Faute de moyens, on s’adapte, et pourtant, par moments, il se dégage une certaine lumière, une légère beauté de ces pages couleur café, de ces tons proches du désert, comme une fable venue d’une terre reculée.

Brian Ralph / Delcourt

Pas d’éléments incroyables ou horribles pour cette journée dans la peau d’un survivant, mais une originalité certaine et une dose d’attachement de la part d’un lecteur immergé totalement avec ce compagnon, le temps d’un break dessiné.