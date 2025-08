Diaboliquement vôtre - Julien Duvivier - critique

Résumé : Une voiture roule à très vive allure sur une petite route de campagne. Après plusieurs kilomètres, le véhicule va quitter la route.

Critique : Dans une clinique, on apprend très vite que le chauffeur est un certain Georges Campo (Alain Delon), et que son accident lui a causé plusieurs blessures et surtout une amnésie presque totale. Le médecin lui présente alors Christiane, son épouse (Senta Berger), qu’il ne reconnaît pas. Elle aurait été dans la voiture avec lui et éjectée sans dommage au moment du choc. Georges a un doute sur la véracité des propos, mais accepte l’identité qu’on lui propose face à la beauté de Christiane. Cette dernière va le conduire dans une somptueuse propriété présentée comme étant la sienne. Homme d’affaires ayant fait fortune à Hong Kong, il venait de rentrer en France pour vivre avec son épouse en rentier. Un curieux et énigmatique domestique chinois, Kiem (Peter Mosbacher), les attend sur le pas de la porte. Georges ne le reconnaît pas. Un peu plus tard, arrive le docteur Frédéric Launay (Sergio Fantoni), tout de suite reconnu.

Georges, qui rêve souvent d’un certain Pierre Lagrange, s’interroge de plus en plus sur les comportements étranges de ces trois personnages, qui pourtant semblent aux petits soins pour lui.

Scénario poussif sans grande imagination, dialogues trop écrits et, pour couronner le tout, une distribution cosmopolite où forcément plusieurs des acteurs sont doublés, de l’Italien Sergio Fantoni à l’Allemand Peter Mosbacher. Ce dernier interprète un Chinois, comme il le fit deux ans plus tôt dans Le masque de Fu Manchu de Don Sharp.

Julien Duvivier, qui pouvait s’enorgueillir de l’une des plus impressionnantes filmographies du cinéma français, tirait sa révérence avec ce petit polar sans saveur, se traînant en longueur, et qui, de plus, comporte une fin totalement immorale.

La première scène décrit un grave accident de la route. Or, peu après le tournage, Duvivier devait décéder des suites d’un accident de voiture, après avoir été terrassé par une crise cardiaque au volant de son véhicule. Le film sortira le 22 décembre 1967, près de deux mois après sa mort.