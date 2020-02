Django main de feu - la chronique BD

Résumé : Lorsque Django Reinhardt naît durant l’hiver 1910, au coeur d’un rude hiver qui met à mal la communauté manouche, il n’est pas grand chose. A sa mort, il sera considéré comme l’inventeur du jazz gitan, un compositeur et musicien incontournable. Entre, et plus précisément entre ses douze et dix-huit ans, la vie va être forte et ironique.

Dans sa préface, Thomas Dutronc a su trouver les mots pour évoquer un monstre de la musique du XXe siècle. Salva Rubio avait auparavant su les coucher sur un scénario, lui le spécialiste des projets de type historique, s’essaye à cerner un héraut du jazz européen, après Monet le héros impressionniste.

Dans un album qui ne veut être ni larmoyant ni complaisant, face à un jeune adolescent au succès aussi rapide qu’éphémère, avant son terrible accident qui ne sera finalement qu’une pause (et pourquoi pas un Django Main d’or pour une suite ?), le scénariste puise dans une Histoire complice, au cœur des roulottes et des troquets parisiens. La vie anime autant ce livre que les notes habitaient les doigts de l’artiste, et c’est ce que l’on ressent tout au long de ces quelques années passées à ses côtés, entre sa famille, ses amours, ses agents et médecins qui fournissent une tranche de vie exceptionnelle, et digne d’être racontée.

Efa, Rubio / Dupuis

Pour le raconter efficacement, Efa a su lui trouver les couleurs, les grimaces et les yeux narquois d’un jeune passionné par le banjo. Dans cette Belgique et puis France de l’entre-deux-guerres, il y a une insouciance qui fait du bien, malgré des écueils et des accroches de la part du Destin. Virevoltant, plein de pirouettes de d’enjambements, le style du dessinateur espagnol semblait fait pour raconter les petites aventures d’un musicien plein de défauts, mais ô combien attachant. Les bouilles rondes ne sont probablement pas étrangères à ce sentiment, même si au regard des photographies complémentaires à l’album, on s’aperçoit que la ressemblance est forte, ce que l’on n’imaginait pas au départ, ou du moins pas autant.

Efa, Rubio / Dupuis

Duo complémentaire et exemplaire, Rubio et Efa ont donc composé une courte biographie sans aller dans le cœur de l’œuvre de Django mais en cherchant à évoquer sa flamme, sa jeunesse et un peu de sa folie.