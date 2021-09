Dune - Denis Villeneuve - critique

Résumé : L’histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s’il veut préserver l’avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l’univers – la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l’humanité. Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre…

Critique : II existe dans notre vie de cinéphile des moments où nous avons été happés instinctivement par une œuvre cinématographique. Une œuvre possédant une atmosphère propre et bien définie, écrite selon ses propres règles, une ambiance si contaminante, que ne serait-ce qu’un seul défaut émis par un interlocuteur vous semblera absurde tant l’expérience que vous avez vécu a été viscérale. Dune fait partie de cela. Troisième adaptation de l’œuvre monumentale de Frank Herbert, le film suit les pérégrinations de Paul Atreides, héritier présomptif de la maison Atréides, légataire de la planète Arrakis, un monde convoité par le baron Harkonnen, prêt à tout pour s’emparer de l’Épice, matière première vitale au voyage interstellaire. Dans la droite continuité de sa filmographie, Denis Villeneuve extirpe du roman un traitement inédit, continuant la réalisation sensorielle qu’il avait déjà expérimentée dans Premier contact et plus encore avec Blade Runner 2049 avec qui Dune partage nombre de similitudes à travers son apparente épure, l’absence de pyrotechnie inutile et la vision singulière d’un cinéaste décidément parmi l’un des plus admirables de sa génération. Ce projet de mise en scène se prolonge au sein du découpage technique, précis, minimaliste et anticonformiste. L’action est filmée intelligemment et la musique orchestrale de Hans Zimmer, entre sonorités tribales et envolées lyriques, accompagne parfaitement les coups d’éclat d’un film laissant beaucoup de place à l’interprétation et aux métaphores que le spectateur peut déceler au sein de cet univers de tous les possibles. La cinéaste ne fait jamais retomber la tension et nous entraîne dans un monde âpre, sublimé par une esthétique stupéfiante de maîtrise, l’architecture de ses décors et l’agencement méticuleux des éléments graphiques. Enfin, Dune ne serait pas aussi marquant sans la photographie de Greig Fraser, conviant le spectateur à admirer certaines séquences comme de véritables tableaux de maître, la colorimétrie mortifère vampirisant la caméra de chaque plan.

Dune n’a rien à voir avec le genre du space opera classique, ni même avec la production de divertissement américaine en général. Il s’agit d’une anomalie, un long métrage d’une extrême gravité, narrant davantage les prémisses d’un monde aux mille et une richesses plus qu’une réelle histoire d’origine. Soutenue par une écriture magnétique, cette histoire de conquête du pouvoir séduit d’emblée par cette ambivalence si belle entre la sublimation d’un antihéros, contemplant la tempête politique d’un monde à l’agonie, et le malaise ambiant créé par Villeneuve en mettant tout simplement en scène un jeune homme d’une bonté mise à rude épreuve. Timothée Chalamet, déjà pourvu d’une filmographie irréprochable, trouve ici un rôle à sa hauteur, transcendant le cheminement spirituel de son personnage pour en présenter une réinvention bienvenue. Nul doute que Dune dérangera, tant sa démarche très personnelle, comme Blade Runner 2049 l’avait si bien représenté en 2017, risquerait de braquer une partie du public et perturber les ambitions d’un cinéaste en pleine possession de ses moyens, conscient de la mine d’or qu’il possède entre ses mains. Mais on ne peut bouder notre plaisir, un petit sourire en coin, en sortant de notre cinéma, se demandant par quel miracle le studio Warner a pu donner à Villeneuve carte blanche pour accomplir un tel projet. En espérant que le film saura, à l’instar d’une ambition démesurée de ce premier chapitre, agiter le monde sclérosé de l’industrie hollywoodienne pour proposer à ses spectateurs des œuvres aussi maîtrisées et hétéroclites et qui, par-dessus tout, marqueront durablement notre époque. Plus que cela, Dune est l’accomplissement d’un cinéaste esthète qui n’aura de cesse de surprendre, parasitant chaque genre appréhendé, du drame psychologique à la science-fiction, avec une imagerie frappante et un regard passionné.