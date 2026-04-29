Edward II - Derek Jarman - critique

Résumé : Nouvellement couronné, Edouard II rappelle son fidèle ami et amant Piers Gaveston de l’exil. Follement épris de ce dernier, Edouard le couvre de cadeaux et de titres honorifiques, suscitant la jalousie de la cour. Avec l’appui du roi, Gaveston fait torturer et enfermer l’évêque de Winchester, responsable de sa déportation, à la tour de Londres. Outragé par cet acte, la cour s’organise autour de Mortimer, le chef des armées, et de la reine Isabelle, souveraine délaissée, pour exclure Gaveston. Sous la contrainte, Edouard doit bannir son amant...

Critique : Derek Jarman (1942-1994) est un artiste aux multiples facettes, à la fois peintre, décorateur de théâtre et de cinéma, écrivain, concepteur de jardins et cinéaste. Outre de nombreux courts métrages expérimentaux et des clips musicaux (entre autres pour The Sex Pistols, Marianne Faithfull, Marc Almond ou encore Pet Shop Boys) il a réalisé onze longs métrages, tous plus ou moins reliés à la thématique gay, tels que Sebastiane (en latin avec l’accent anglais !), The Angelic Conversation, Caravaggio ou Wittgenstein.

Déjà auteur, quelques années plus tôt, d’une adaptation de The Tempest de Shakespeare, il s’attaque en 1991 à un autre classique du théâtre élisabéthain, Edward II de Christopher Marlowe (1564-1593) dont il fait un manifeste de la cause homosexuelle.

Jarman fait déclamer à ses acteurs le texte en vers de la pièce mais associe des bribes de reconstitution historique à des éléments délibérément contemporains tels que, au choix : costume-cravate ou tailleur BCBG pour la noblesse ennemie du roi réunie autour d’une table en conseil d’administration, parkas militaires et attirail policier anti-émeutes, reine faisant une déclaration officielle face à la caméra en parlant au micro, manifestants brandissant des banderoles de soutien au monarque et des appels à la lutte contre les discriminations.



Cette actualisation est souvent pertinente et la virulence de certaines scènes ne laisse pas indifférent. Mais à vrai dire seul le Gaveston insolent d’Andrew Tiernan, figure quasi pasolinienne avec son accent populaire et ses mauvaises manières, et la reine de Tilda Swinton, poupée de cire machiavélique, donnent une idée de la charge subversive qui affleure par moments mais que le film annihile consciencieusement par l’esthétisme post-moderne chic et guindé qui lui donne une allure de dépliant publicitaire arty sur papier glacé.



Décors minimalistes mais profusion de bibelots et d’accessoires, effets d’éclairage sur fond noir, références picturales clairement revendiquées (Bacon surtout avec les quartiers de porc suspendus comme dans un abattoir), inserts inattendus (l’homme au serpent), clip vidéo lorsque, pour commenter les adieux du roi et de son amant Annie Lennox apparaît à l’image et chante Every Time You Say Goodbye de Cole Porter, violence stylisée (la scène de l’empalement), humour décalé (mais laborieux) : tout cela séduit sur le papier mais peine à prendre vie à l’écran.

L’œuvre invite à la comparaison avec les cinéastes travaillant sur des thématiques proches (au hasard : Pasolini, Schroeter, Paradjanov ou Fassbinder) mais celle-ci n’est pas à l’avantage de Jarman chez qui le travail formel, brillant et inventif, semble sans enjeu véritable et simplement illustratif.

Cet Edward II des années du sida et du thatcherisme garde cependant une indéniable valeur de témoignage et son propos reste d’actualité.

Le DVD



Le film est sorti 2 février 2011 dans une édition DVD irréprochable signée Carlotta.



Les suppléments



Un documentaire réalisé en 2009 fait intervenir plusieurs membres de l’équipe qui dressent un portrait chaleureux de l’artiste et racontent la genèse du film en le replaçant dans son contexte historique. Classique mais fort utile et instructif.



Image



Excellente définition et belle luminosité faisant ressortir les couleurs sombres (le rouge d’une des robes de Tilda Swinton) : c’est incontestablement du très bon travail qui restitue parfaitement le côté lisse et post-moderne de l’esthétique du film.



Son



Un Dolby surround limpide aux effets de stéréophonie efficaces qui met en valeur les voix et la musique de Simon Fixher Turner.

