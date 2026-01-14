Eleonora Duse - Pietro Marcello - critique

Résumé : À la fin de la Première Guerre mondiale, alors que l’Italie enterre son soldat inconnu, la grande Eleonora Duse arrive au terme d’une carrière légendaire. Mais malgré son âge et une santé fragile, celle que beaucoup considèrent comme la plus grande comédienne de son époque décide de remonter sur scène. Les récriminations de sa fille, la relation complexe avec le grand poète D’Annunzio, la montée du fascisme et l’arrivée au pouvoir de Mussolini : rien n’arrêtera Duse "la divine".

Critique : Eleonora, c’est l’actrice, la grande comédienne de théâtre qui a occupé en Italie une place similaire à celle de Sarah Bernhardt en France, et que l’âge, la guerre et la maladie ont peu à peu retirée du monde du spectacle. Car la grande dame souffre d’une tuberculose, qui s’ajoute à la liste des problèmes, et notamment la faillite de la banque allemande qui était sa créancière. Elle se voit ainsi contrainte de raccrocher avec une carrière qui est un peu derrière elle.

Eleonora Duse s’affiche comme un biopic consacré aux dernières années de la comédienne. Comme pour Palestine 36 d’Annemarie Jacir, sorti en France la même semaine, le réalisateur insère des images d’archives, colorisées, qui donnent au propos une densité historique particulière. Le spectateur perçoit la complexité d’une époque où, à l’issue de la première guerre qui a été très meurtrière et a laissé un grand nombre d’Européens dans l’aigreur et le désarroi, la montée du fascisme commençait à imprégner l’Italie. Et, si l’on voulait avoir sa place sur la scène officielle du théâtre de Rome, il fallait d’une manière ou d’une autre montrer une certaine proximité avec Mussolini, du moins ne surtout pas manifester son désaccord. Eleonora court après l’argent, est écrasée de dettes, et malgré sa toux handicapante, se jette à corps perdu sur les planches des théâtres italiens.

Copyright Erika Kuenka

Eleonora Duse est un film d’actrice, écrit pour une actrice. Valeria Bruni Tedeschi habite le rôle avec une impressionnante virtuosité. La caméra va très régulièrement se frotter au visage de son personnage, ravagé par la vieillesse et la maladie. Les yeux d’un bleu spectaculaire irradient l’écran, au milieu des décors et costumes, tout aussi stupéfiants. Pietro Marcello fait voyager le spectateur dans un royaume de palais vénitiens somptueux et de toilettes de la cette période, d’une grande imagination. La restitution de l’ambiance de l’entre-deux-guerres est absolument bien menée, grâce à un soin certain apporté aux images. L’actrice principale nage comme un poisson dans l’eau, avec une grâce et un charisme dignes de la grande comédienne qu’elle incarne.

Le long-métrage souffre toutefois de défauts lisibles dans les confusions du scénario et la longueur du film. Sur la durée, l’histoire ne tient pas toutes ses promesses et s’enlise dans des abus stylistiques, à la limite du chichiteux. Le réalisateur, peut-être en miroir du personnage qu’il met en scène, fait montre d’un certain orgueil dans ces excès formels. Même la musique qui alterne entre le classique pompier et la techno d’un autre âge en rajoute dans le mièvre. Le format aussi aurait mérité quelques coupes, plongeant le récit dans une forme de compassion assez dérangeante.

Copyright Erika Kuenka

Eleonora Duse n’est donc pas exempt de faiblesses qui peuvent faire craindre un découragement des spectateurs. Mais la prestation époustouflante de Valeria Bruni-Tedeschi permet rapidement de passer sur ces défauts. Noémie Merlant occupe un second rôle avec grand talent, à savoir la fille de la diva avec laquelle cette dernière entretient des liens distendus et complexes. On comprend combien il peut être difficile d’être la fille ou le fils d’une figure célèbre de la littérature ou du théâtre, d’autant que cette Eleonora a tout d’un personnage de roman.

Voilà un film qui se pose curieusement en écho avec le contexte politique actuel qui voit monter les populismes en tous genres. Le spectre de la guerre est présent à travers les images d’époque colorisées incrustées, montrant une Eleonora presque enfantine, qui refuse de tourner la page et considérer que le monde a changé. Son idéalisme suspect traverse toute cette ode à la féminité et aux regrets passéistes, dans une langue cinématographique qui aurait mérité un peu d’épure.