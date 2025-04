Fantastic Mr. Fox - Wes Anderson - critique

Résumé : Trois fermiers doivent faire face à un renard très futé à la recherche de nourriture pour sa famille...

Critique : Quand on aime un auteur autant que nous aimons Wes Anderson, on a peur à chaque nouveau film d’être déçu, surtout lorsque le cinéaste décide de se lancer dans une œuvre d’animation. Allons-nous retrouver dans ce monde de peluches l’empreinte si familière du jeune maître, sa subtile mélancolie qui nous bouleverse depuis une dizaine d’années ? La réponse est oui. Ce sympathique Mr. Fox n’est pas une simple parenthèse « jeune public » mais la transposition réussie des thèmes habituels d’Anderson dans un univers enfantin.

Pour cela il a fallu que le cinéaste s’approprie entièrement l’œuvre de Roald Dahl pour pouvoir se permettre d’y glisser ses quelques marottes. Le processus créatif, même s’il reste anecdotique pour le spectateur, en dit parfois long sur l’honnêteté et l’implication d’un auteur. Wes Anderson, fan de l’écrivain gallois depuis sa plus tendre enfance, n’a pas hésité à contacter sa veuve et a même écrit l’adaptation de Mr. Fox chez elle, pendant plusieurs semaines, dans le bureau du créateur de Charlie et la chocolaterie pour s’immerger entièrement dans son univers. Posture bobo ou véritable recherche d’inspiration ? Nous penchons pour la deuxième hypothèse tant le résultat final nous séduit comme l’avaient fait par le passé La vie aquatique et A bord du Darjeeling Limited.

© Twentieth Century Fox France

Chassez le naturel, il revient au galop. Cet adage s’applique à Mr. Fox, renard rangé des poules qui a bien du mal à réfréner ses pulsions délinquantes, mais aussi au rusé Mr. Anderson qui trouve dans cette savoureuse histoire l’occasion de clamer haut et fort son indépendance vis-à-vis de la production cinématographique mainstream. Même si le film est produit par la Fox (ça ne s’invente pas), il est traversé par un vent de fraîcheur et de liberté extraordinaire. A l’image de son héros, Anderson pioche ce qu’il y a de meilleur dans la production industrielle sans en faire vraiment partie. Son monde à lui, il est underground, là où les animaux parias se réfugient pour survivre face à ces mêmes industriels. Ici, pas de 3D les enfants, tout est en animation image par image avec ses défauts inhérents (les poils des animaux qui bougent) qui sont aux yeux du cinéaste un gage de qualité empreint d’un amour nostalgique pour l’artisanat d’antan. Réac’ Wes Anderson ? Non, il faut plutôt prendre cette fantaisie pour un exercice de style épousant parfaitement l’esprit de Roald Dahl qui s’amusait autant à distraire les jeunes lecteurs qu’à les effrayer gentiment. Il n’y a rien de plus impressionnant pour un enfant qu’une peluche animée. La donne changera quand les doudous seront en hologramme...

© Twentieth Century Fox France

L’un des thèmes majeurs du film, qui parcourt d’ailleurs toute l’œuvre du cinéaste, est celui de la reconnaissance du père. Etrangement, le rôle du fils Fox n’existait pas dans le livre alors qu’il a ici une place prépondérante. Cela permet de développer des intrigues familiales aussi cocasses qu’émouvantes. En se démarquant de l’original, Anderson impose ainsi sa propre vision des personnages et réaffirme son statut d’auteur. Un statut consolidé par l’humour pince-sans-rire habituel, la musique pop 60’s/70’s (dominée cette fois par les Beach Boys) et la présence indéfectible de la « famille » Anderson (Bill Murray, Jason Schwartzman, Owen Wilson, Willem Dafoe, Adrien Brody...) qui accueille en son sein Meryl Streep et surtout le malicieux George Clooney. Tout simplement fantastique !