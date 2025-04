Cannes 2025 : Wes Anderson en compétition officielle

Résumé : À l’affiche, Benicio Del Toro dans le rôle de Zsa-zsa Korda, l’un des hommes les plus riches d’Europe ; Mia Threapleton dans le rôle de Liesl, sa fille/une religieuse ; Michael Cera dans le rôle de Bjorn, leur tuteur.

– Scénario : Wes Anderson, Roman Coppola

– Distributeur : Universal Pictures France

– Principaux acteurs : Benicio Del Toro, Mia Threapleton, Michael Cera, Tom Hanks, Bryan Cranston, Bill Murray, Riz Ahmed, Scarlett Johansson, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Rupert Friend, Benedict Cumberbatch, Hope Davis, Charlotte Gainsbourg

Wes Anderson à Cannes

2012 : Moonrise Kingdom, Compétition officielle, ouverture

2021 : The French Dispatch, Compétition officielle

2023 : Asteroid City, Compétition officielle

L’annonce de la sélection de Wes Anderson en compétition officielle intervient au moment où une rétrospective lui est consacrée par la Cinémathèque française depuis le 22 mars, et jusqu’au 26 juillet. Wes Anderson s’est formé en autodidacte. Il débute dans le court métrage en 1994. Bottle Rocket (1996), son premier long, est suivi de Rushmore (1998). Le succès de La famille Tenenbaum (2001) élargit son audience et confirme le style singulier d’un auteur décalé marqué par un style visuel foisonnant et un goût pour le second degré. C’est davantage le cas avec La vie aquatique (2004) et À bord du Darjeeling Limited (2007). Moonrise Kingdom, présenté en compétition officielle à Cannes 2012, traduit son goût pour la profusion des personnages, une tendance que l’on retrouve dans The Grand Budapest Hotel (2016). Wes Anderson s’essaye aussi avec bonheur au cinéma d’animation en signant Fantastic Mr. Fox (2009), primé au Festival d’Annecy ; et L’île aux chiens (2018), Ours d’argent du meilleur réalisateur à la Berlinale. En 2021, The French Dispatch est en compétition officielle au Festival de Cannes, tout comme Asteroid City, deux ans plus tard. Ces deux derniers films confirment l’originalité de sa démarche, tout en dégageant un formalisme que d’aucuns ont trouvé un brin gratuit. Le cinéaste décrochera-t-il enfin un prix cannois avec son dernier opus ? Coécrit avec Roman Coppola, The Phoenician Scheme réunit une fois de plus un casting choral, comprenant, entre autres, les fidèles Benicio Del Toro, Bill Murray et Scarlett Johansson.

