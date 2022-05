Game au vert – Damian, Esteban Hernandez - la chronique BD

Résumé : {Game au vert} raconte les vacances d’été de Daniel, un jeune ado qui va passer pour la première fois des congés loin de ses deux mères. L’enfant est confié à ses grands-parents. Mais deuxième problème, Daniel est accro aux écrans, et Papie et Mamie vivent dans la nature, totalement déconnectés. Comment Daniel, enfant urbain technophile, va-t-il surmonter ces épreuves ?

Critique : Daniel se retrouve donc à la campagne pour un bel été, loin de tout écran. Ses deux mamans s’inquiètent autant que ses grand-parents sur son aptitude à déconnecter. La tête de six pieds de long que tire l’ado en dit long sur l’ambiance à venir des vacances. Même la rencontre avec Selva, la jeune voisine, ne fait pas sortir Daniel de sa coquille.

Heureusement, le père de Selva a une idée qui emporte l’adhésion des grands-parents. Le lendemain soir, Daniel reçoit une étrange visite, celle de la Reine Louve qui propose à Daniel une série d’épreuves. Intrigué, l’enfant se laisse entraîner, sachant qu’il pourra compter sur l’aide de Selva. Un récit étonnant, attachant, plein de vie qui rappelle l’intérêt de se déconnecter pour profiter de la vie. Bien sûr, si nous adultes, en avons pleinement conscience, ce n’est pas forcément le cas de nos chères petites têtes blondes (ou brunes ou rousses ou sans cheveux) qui ne saisissent pas forcément l’effet néfaste que peut avoir l’indigestion d’écran sur leur santé.

Mais ce n’est pas le seul problème traité ici. Daniel, en effet, se retrouve pour la première fois seul en vacances. Pas de parents, pas d’amis. Comment aider un enfant à retrouver les plaisirs du jeu, de la rencontre, alors qu’il va avoir tendance à s’isoler, par crainte du changement. Ce second point permet de mieux comprendre Daniel et de rendre le personnage attachant, malgré sa rébellion. Toute la galerie de caractères entourant notre héros est des plus cocasses également. Quant à la reine-louve, même si on perce assez rapidement son secret, on profite avec plaisir des jeux proposés sous forme de quête à Daniel.

Esteban Hernandez dessine ce récit avec un trait particulier. En effet, ses enfants aux corps élastiques courant, bondissant dans tous les sens, ses visages aux yeux ronds, et ses traits de contour parfois épais donnent un style inattendu à cette BD. Les décors de cette immense forêt, la maison de Papie et Mamie, autant de lieux qu’on découvre avec plaisir, et qui tiennent aussi un rôle dans l’histoire. Les couleurs éclatantes et l’escalade finale sont également des vrais plaisirs.

Game au vert est une BD pleine de légèreté, qui nous offre une jolie galerie de personnages, et un dessin étonnant de prime abord auquel on s’adapte très vite.