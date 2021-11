La cinquième victime - Fritz Lang - critique

Résumé : Un livreur inquiétant (John Drew Barrymore) vient déposer un paquet chez une femme qui vit seule. Il est surpris de voir la porte s’ouvrir sur le gardien d’immeuble venu réparer la plomberie. Il en profite pour bloquer le système de sécurité de la serrure et fait semblant de partir. Le gardien à peine sorti, il revient, pénètre dans l’appartement et se précipite sur la femme pour l’assassiner.

Critique : Issue d’un roman de Charles Einstein, adaptée par Casey Robinson, cette réalisation de Fritz Lang est une critique en règle du journalisme à sensation. Ce dernier revient au film noir, après l’étonnant et génial long métrage en costumes Les contrebandiers de Moonfleet (Moonfleet" 1955), avec Stewart Granger.

Dans cette avant-dernière œuvre américaine, le cinéaste poursuit l’épure de son style, donnant à celle-ci un caractère quasi documentaire, notamment à travers les scènes qui se déroulent dans la salle de presse : allées et venues fébriles, téléphones qui sonnent, machines à écrire qui crépitent...

Le reste du temps, les professionnels boivent et dissertent dans le bar voisin du journal.

L’héritier du journal (son père, le créateur vient de mourir), Walter Kyne (Vincent Price) décide de mettre en compétition les trois prétendants au poste de directeur exécutif : il reviendra à celui qui couvrira l’arrestation du tueur de femmes. Les trois personnages, Loving, Griffith et Kritzer (George Sanders, Thomas Mitchell et James Craig) sont prêts à tout, y compris des coups bas, pour obtenir le job.

Le journaliste star qui présente aussi le journal télévisé, Ed Mobley (Dana Andrews), alcoolique désabusé, n’hésite pas à imposer à sa fiancée Nancy (Sally Forrest) de servir d’appât pour piéger le tueur. D’ailleurs les protagonistes féminines ne sont guère épargnées non plus : Dorothy (Rhonda Fleming), la femme du patron, entretient une liaison avec l’un des prétendants, Kritzer, qu’elle tente de favoriser auprès de son mari ; Mildred (Ida Lupino), l’épouse de Mark Loving, accepte à la demande de celui-ci, de séduire, avec un plaisir non dissimulé Mobley, pour lui tirer les vers du nez ; la fiancée de Mobley, elle, négocie son mariage avec des arguments de femme très avertie.

Dans cette production sans réel rôle principal - il s’agit plutôt d’un film choral -, il n’y a pas non plus de héros, et même le soi-disant happy end est en fait une pirouette ironique, qui ramène à la case départ.

A noter qu’une scène de poursuite dans le métro, en rappelle une autre : celle de Chasse à l’homme ("Man Hunt") du même Fritz Lang, en 1941.

Le cinéaste, pourtant embarrassé par le réel alcoolisme de Dana Andrews, le réutilisera tout de suite après dans son ultime réalisation américaine. Ce sera L’invraisemblable vérité ("Beyond a Reasonable Doubt", 1956), un film policier de nouveau situé dans le milieu du journalisme.