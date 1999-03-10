La fiancée de Chucky - Ronny Hu - critique

Résumé : La poupée Chucky n’est plus qu’un infâme bout de chiffon et de plastique tout juste bon à jeter aux ordures. Mais Lee Ray, tueur en série officiellement mort depuis une dizaine d’années, habite encore sa carcasse en charpie. La pulpeuse Tiffany, créature tout entière dévolue à son culte, rêve de le ramener à la vie. Et voila qu’elle parvient à le ranimer. Mais dès son retour à la vie, Chucky se fatigue vite de son apparence de jouet, car rien ne vaut, à ses yeux, un mètre quatre-vingts de chair et d’os, un physique avantageux où coule du sang chaud, celui du beau Jesse par exemple.

Critique : Avec Bride of Chucky, Ronny Yu signe un film qui assume pleinement son statut d’objet hybride : à la fois film d’horreur, comédie grotesque et commentaire ironique sur sa propre franchise. Loin de chercher à restaurer la menace originelle de Chucky, le film choisit au contraire de déplacer le centre de gravité du récit, en introduisant un nouveau personnage, Tiffany, qui vient perturber l’économie habituelle du slasher.

Ce déplacement n’est pas anodin. À l’instar de Bride of Frankenstein de James Whale, le film délaisse le protagoniste masculin pour explorer ce que produit l’irruption d’une figure féminine dans un univers déjà codifié. Ce geste ouvre la voie à une relecture du mythe, non pas sur le mode du sérieux, mais par la parodie et l’excès. Bride of Chucky ne cherche jamais l’illusion : il revendique son artificialité, sa vulgarité, son mauvais goût, comme autant d’outils critiques.

Rien n’est ici traité au premier degré. Le film semble constamment se moquer de ses personnages, ses situations et même son propre récit. Cette distance ironique est au cœur de la mise en scène : les effets gore, les répliques sexistes, les stéréotypes grossiers ne sont pas tant proposés comme des ressorts comiques isolés que comme des éléments d’un monde volontairement caricatural. Le cinéma devient alors un terrain de jeu où les conventions du genre sont exposées, amplifiées et rendues absurdes.

Le rythme participe pleinement de cette logique. La bande-son, saturée de références et clichés, accompagne un montage nerveux qui donne au film une allure presque graphique, proche de la bande dessinée. Les séquences s’enchaînent sans temps mort, dans une dynamique qui empêche toute installation du suspense traditionnel. Le spectateur n’est pas invité à avoir peur, mais à reconnaître les mécanismes de l’horreur et à en rire.

Cette galerie de personnages outranciers compose un portrait peu flatteur, mais cohérent, du monde social que Ronny Yu met en scène. Chucky apparaît comme une figure de misogynie brute et ridicule, Tiffany une caricature de dépendance affective, les forces de l’ordre structurellement corrompues, les couples humains naïfs et aveuglés. Si cette représentation prête à rire, elle n’est jamais entièrement anodine. En poussant les figures jusqu’à l’excès, le film révèle la violence symbolique qui traverse ces archétypes.

Sous ses dehors potaches, Bride of Chucky fonctionne ainsi comme un film réflexif : il interroge ce que le cinéma d’horreur produit lorsqu’il cesse de se prendre au sérieux, lorsqu’il accepte de se regarder comme un système de clichés genrés, sexuels et moraux. Loin d’être un simple divertissement irréfléchi, le film de Ronny Yu propose une forme de lucidité grotesque, où le rire devient un moyen de rendre visibles les travers d’un imaginaire collectif bien réel.