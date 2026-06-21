Critique

CINÉMA

La grande pagaille - Luigi Comencini - critique

Les Bidasses en vadrouille

Le 21 juin 2026

En 1960, Comencini s’en remettait à la comédie pour mettre en scène le bouleversement social et politique du 8 septembre 1943 en Italie. Une œuvre sensible et déchirante, présentée en ouverture de la section Venezia Classici à la 73e Mostra de Venise.

Galerie Photos

Copyright Dino de Laurentis Cinematografica
Copyright Dino de Laurentis Cinematografica
Copyright Dino de Laurentis Cinematografica
Copyright Dino de Laurentis Cinematografica

Votre avis

Votre note :
3 votes
Forum sur abonnement

Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.

ConnexionS’inscriremot de passe oublié ?

aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.