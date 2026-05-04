La ragazza (La ragazza di bube) - Luigi Comencini - critique

Le 4 mai 2026
Un drame sentimental mis en scène avec finesse par Luigi Comencini, qui offre un rôle exceptionnel à Claudia Cardinale.
- Réalisateur : Luigi Comencini
- Acteurs : Claudia Cardinale, Marc Michel, George Chakiris, Monique Vita, Emilio Esposito, Carla Calò
- Genre : Drame, Noir et blanc
- Nationalité : Français, Italien
- Distributeur : Tamasa Distribution
- Durée : 1h50mn
- Reprise: 29 avril 2026
- Date de sortie : 16 septembre 1964
- Festival : Festival de Berlin 1964
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Résumé : Toscane, 1945. Bube (George Chakiris), partisan communiste, passe chez les parents d’un camarade mort à la guerre. Il y rencontre Mara (Claudia Cardinale) qu’il remarque à peine.
Critique : Luigi Comencini, à l’époque plus connu pour ses comédies comme les deux premiers épisodes de Pain, amour..., proposait là un drame noir et poignant.
Le récit s’articule autour du destin pathétique de Mara, qui va s’amouracher de Bube qui, s’il n’est pas insensible à son charme, est plus occupé à ses activités politiques de cet immédiat après-guerre incertain, qui vont le conduire à une rixe meurtrière.
Mara, jeune femme inconsistante, s’etiolant dans son village sans histoire, décide de s’attacher à cet aventurier qui ne ressemble pas aux jeunes hommes du coin. Bube, sérieux et réservé, qui apprécie beaucoup le père de Mara (Emilio Esposito) avec qui il partage les idées, va finalement regarder Mara autrement.
Les événements dramatiques qui vont toucher les jeunes gens, finissent par donner naissance à un amour indéfectible.
La noirceur de l’histoire permet de mettre en valeur l’incroyable présence de Claudia Cardinale qui illumine le récit de bout en bout. D’abord jeune fille boudeuse, son personnage qui ne rêve que de chaussures neuves pour faire bicher sa rivale va prendre de l’épaisseur et révéler une conscience remarquable. Par son jeu tout en finesse, plusieurs scènes prennent une tournure particulièrement bouleversante.
Un film triste et douloureux porté par l’une des plus grandes actrices italiennes de la seconde moitié du XXe siècle.
- Copyright Compagnie Cinématographique de France/Sicilia Cinematografica/Ultra Films/Vides Cinematografica
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