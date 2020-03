La vérité - la critique du film de Clouzot

L’argument : Dominique Marceau, une séduisante jeune femme, est jugée en assises pour le meurtre de son amant Gilbert Tellier. Au cours des audiences, le véritable visage de l’accusée se dessine peu à peu.

Copyright Les Acacias

Notre avis : Aidé de cinq scénaristes dont Christiane Rochefort et Véra Clouzot, son épouse, Henri-Georges Clouzot a construit un récit tout en nuances et faux-semblants, adoptant les conventions du film de procès, avec une structure en flash-back permettant de comprendre la personnalité et les motivations de Dominique Rousseau, l’accusée. Retrouvant la noirceur et la critique sociale adoptées dans Le corbeau, le cinéaste n’épargne pas une société bourgeoise hypocrite aveuglée par ses certitudes ainsi qu’une justice condescendante accordant plus d’importance au respect des bonnes mœurs qu’à la lecture des règles de droit. Le président des assises (Louis Seigner), l’avocat général (René Blancard) et surtout Maître Éparvier (Paul Meurisse) reprochent moins à la Dominique d’avoir commis un meurtre que d’avoir mené son existence à sa guise, au mépris des normes de bienséance attribuées aux femmes. Héritier de la tradition réaliste française, Clouzot l’enrichit par une étude psychologique très fine, faisant constamment douter des intentions des protagonistes. Dominique est-elle une dépravée cynique ayant fait souffrir sa sœur (Marie-José Nat) puis le fiancé de celle-ci (Sami Frey), ou est-elle la victime de mesquineries familiales puis de la cruauté des hommes ?

Copyright Les Acacias

La succession de séquences brouille les pistes tout en constituant l’assemblage d’un puzzle narratif, même si la linéarité est respectée dans les retours en arrière. Le montage judicieux d’Albert Jurgenson n’est pas pour rien dans la montée de tension dramatique qui en résulte. Si La vérité s’avère aussi un véritable film d’atmosphères, on appréciera la qualité des portraits que le cinéaste brosse des quartiers parisiens et de ses microcosmes, au-delà des stéréotypes. L’indulgence du cinéaste ne touche que les tenants de la liberté ou de l’intégrité, à l’instar de Michel (Jean-Loup Reynold), l’étudiant anticonformiste, ou du couple formé par le vieil avocat Guérin (Charles Vanel) et sa fidèle assistante (Jacqueline Porel), rares figures d’humanité dans un monde sans pitié. La vérité est enfin la révélation du talent de tragédienne de Brigitte Bardot, dont les qualités dramatiques avaient déjà été déployées dans En cas de malheur (1957) de Claude Autant-Lara. Tout en étant fidèle à son personnage et son mythe, l’actrice se montre ici digne des plus grandes, et en particulier quand elle crie le désespoir de son personnage. Ce film demeure, avec Le mépris, le meilleur de sa carrière.