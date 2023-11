Last Days - Gus Van Sant - critique

Résumé : Blake, artiste replié sur lui-même, fléchit sous le poids de la célébrité, du succès et d’un sentiment d’isolement croissant. Réfugié dans une maison au milieu des bois, il tente d’échapper à sa vie, à son entourage et à ses obligations. Il regarde, écoute, et attend la délivrance.

Critique : On le sait, le nouvel opus de Gus Van Sant (encore une fois sous influence de Béla Tarr et friand de trips hypnotiques) constitue le dernier volet d’une trilogie comprenant Elephant (sur la fusillade dans un lycée américain) et Gerry (deux potes qui se perdent dans le désert). Pénible redondance ? Heureusement non. Dans Last Days, le cinéaste s’inspire des derniers jours de Kurt Cobain pour narrer ceux de Blake, une rock star à la dérive. Dans le rôle-titre, Michael Pitt, habité, méconnaissable, emprunte les mimiques, les vêtements, la déprime existentielle du dieu du grunge. La prestation est hallucinante et constitue l’une des nombreuses qualités du film.

Seulement, Gus ne serait pas Van Sant s’il ne reprenait pas les codes de deux autres opus (juxtaposition des points de vue, importance de la musique). Tous ses tics de mise en scène continueront d’agacer ceux qui y sont réfractaires et d’impressionner les autres. Sans atteindre le niveau d’Elephant (le sujet était peut-être plus universel et donc touchait plus en profondeur), Last Days représente une expérience sensorielle qui, pour peu qu’on accepte de se laisser hypnotiser et qu’on succombe au trip, hante longtemps après la projection et permet par intermittences d’atteindre le nirvana cinématographique. Pas notre film préféré de la compétition officielle Cannes 2005 mais incontestablement un objet majeur...

Le DVD





Le(s) supplément(s) à ne pas rater : Un making of d’une vingtaine de minutes tente d’expliquer le parti pris artistique de Gus Van Sant. Si la plupart des acteurs (Michael Pitt, Lukas Haas, Scott Green, etc.) reviennent sur leur expérience, jamais le réalisateur ne se confie face caméra ; on peut seulement le voir en pleine séance de travail lors des répétitions de certaines séquences. L’important est cependant souligné par ses nombreuses muses : toutes les personnes impliquées vantent la liberté de création qui régnait sur le plateau, confirmant l’absence totale de scénario et la mise en avant d’anecdotes personnelles pour donner de la consistance à chaque personnage. Un making of en somme précis dont l’ambiance éthérée a le mérite d’être en osmose avec le film qu’il démythifie.

Image & son : MK2 délivre une très belle édition, qui bénéficie d’un excellent master. Aucun parasite ne vient contrarier le visionnage de Last Days, dont les couleurs judicieusement contrastées (magnifique verdure de la forêt) prennent une importance primordiale. Certains critiqueront l’aspect terne du visuel, pourtant en totale adéquation avec la psychologie de Blake, le personnage principal. Le son, extrêmement précis et dynamique, enfle de toutes parts, précisément lors du passage audio du Velvet Underground (à repasser en boucle sans modération). Un film à voir de préférence en version originale.