Cannes 2022 : Catherine Corsini présidente du jury de la Queer Palm

News : En marge du Festival de Cannes, la Queer Palm décerne tous les ans un prix couronnant le meilleur film lié à cette thématique, parmi les longs métrages présentés dans la sélection officielle et les sections parallèles (Quinzaine des Réalisateurs, Semaine de la Critique, ACID). La réalisatrice Catherine Corsini présidera le Jury de l’édition 2022.

Catherine Corsini entreprend une formation de comédienne et suit les cours du Conservatoire. Mais elle prend ses distances avec le métier d’actrice et souhaite s’orienter vers la réalisation. Son premier long métrage, Poker (1998) ne suscite pas l’enthousiasme mais est porté par Caroline Cellier. Les amoureux (1994), qui révèle Nathalie Richard, est présenté dans la section Cinémas en France du Festival de Cannes et remporte le Prix de l’Aide à la création de la Fondation Gan pour le cinéma. Ce récit sur une relation frère/sœur ne manque pas de charme et distille un ton post-Nouvelle Vague. Catherine Corsini connaît un grand succès critique et public avec La nouvelle Ève (1999), au scénario subtil, et bien servi par l’interprétation de Karin Viard. La suite de sa filmographie est en demi-teinte. La répétition (2001) est présenté en compétition officielle à Cannes. Le film qui relate une troublante amitié entre deux femmes (Emmanuelle Béart et Pascale Bussières) divise les festivaliers et ne trouve pas son public. Mariées mais trop (2003), Les ambitieux (2006) et Partir (2009) sortent dans une quasi-indifférence générale. Sélectionné à Un Certain Regard, Trois mondes (2012) suscite des réactions contrastées. La belle saison (2015), qui décrit un amour entre deux femmes (Cécile de France et Izïa Higelin), est plus réussi et reçoit un prix au Festival de Locarno. Adapté d’un roman de Christine Angot, Un amour impossible (2018) avec Virginie Éfira et Niels Schneider reçoit quatre nominations aux César. En 2021, La fracture, interprété par Valeria Bruni-Tesdeschi, Marina Foïs et Pio Marmaï, est en compétition officielle au Festival de Cannes et y reçoit la Queer Palm.

Dans le jury de la Queer Palm 2022, Catherine Corsini sera entouré par l’acteur Djanis Bouzyani, la journaliste Marilou Duponchel, le réalisateur suisse Stéphane Riethauser et le producteur australien Paul Struthers.