Magnolia - Paul Thomas Anderson - critique

Résumé : Earl Partridge, âgé et malade, va bientôt mourir. Il demande à son fidèle infirmier de retrouver le fils qu’il a jadis abandonné. Sa jeune épouse, qui convoitait sa fortune, devrait se réjouir mais n’y parvient pas. Frank Mackey, jeune gourou cathodique de la séduction masculine, s’est construit un passé et une vie. Mais combien de temps le masque peut-il résister ? Toutes ces vies s’entrecroisent le temps d’une journée comme les autres sous le soleil de la Californie.

Critique : Après Boogie Nights, Paul Thomas Anderson confirma les espoirs placés en lui avec cette œuvre brillante, l’un des sommets de ce qu’il est désormais convenu d’appeler le « film choral ». Le genre, inauguré par Robert Altman, avec Nashville, The Player et Short cuts, trouva dans les années 2000 une effervescence créatrice avec des films aussi divers que Babel ou Collision. La convention du genre consiste à narrer les déboires d’une dizaine ou quinzaine de personnages principaux dont les destinées se croisent parfois au gré des hasards, tout en s’efforçant de croquer une satire corrosive de la société américaine.

Copyright Metropolitan FilmExport

Magnolia illustre avec bonheur ces aspects et respecte une unité de temps (plus que de lieu) propice à faire monter la tension dramatique. Passé un prologue brillant et drôle mais un peu vain, qui pourrait nous faire croire à une anticipation américaine d’Amélie Poulain, le cinéaste mène de main de maître une narration qui voit se déployer une galerie de névrosés et frustrés en tous genres, mais aussi toute une gamme de faux-semblants. Les malades incurables s’avèrent des pères indignes, qu’ils incarnent la réussite sociale (Jason Robards) ou médiatique (Philip Baker Hall). Le gourou machiste et arrogant (Tom Cruise) révèle ses fêlures devant une journaliste incisive (April Grace). L’épouse infidèle (Julianne Moore) est follement amoureuse de son vieux mari. Le petit singe savant (Jeremy Blackman) se révolte devant les caméras de la télévision, et poursuivra sans doute une existence aussi pitoyable que celle de Donny (William H. Macy), l’ex-enfant prodige des jeux du petit écran.

Copyright Metropolitan FilmExport

La caméra virtuose de Paul Thomas Anderson passe de l’un à l’autre avec une élégance qui ne dévie jamais vers l’esbroufe, bien aidée par la musique de Jon Brion qui apporte au récit un rythme et une harmonie particulière. Le récit culmine dans l’émotion avec la romance minimaliste du policier intègre (John C. Reilly) et de la junkie dépressive (Melora Walters), la chanson "Save Me" liée à leur séquence étant reprise par d’autres protagonistes, donnant un ton de (tragi)-comédie musicale que n’auraient pas désavoué, en France, Jacques Demy ou Paul Vecchiali. Mais d’un suicide manqué qui se termine en meurtre à un déluge digne du théâtre de Ionesco, Magnolia regorge de surprises et de morceaux de bravoure qui préfigurent les chefs-d’œuvre à venir du cinéaste, dont l’éblouissant There Will Be Blood.