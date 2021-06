Maris et femmes - Woody Allen - critique

Résumé : A New-York, Sally (Judy Davis) et Jack (Sydney Pollack) sont attendus chez Judy (Mia Farrow) et Gabe (Woody Allen), pour ensuite aller dîner en ville. A peine arrivés, ils annoncent à leurs amis leur intention de se séparer.

Critique : Dès les premiers plans, une caméra hésitante suit fébrilement les quatre protagonistes, comme si elle ne connaissait pas l’histoire et ne savait pas ce qu’elle devait filmer. Ce principe, bien entendu totalement maîtrisé, avec ses gros plans malheureux, ses zooms trop rapides et autres images manquantes, créé une forme de malaise autour de la déliquescence des deux couples. C’est l’automne, il pleut souvent, les vêtements comme les intérieurs sont dans une tonalité beige ou marron. La lumière est assez sombre, extrêmement bien rendue par Carlo Di Palma, le directeur de la photo.

Contrairement à ce que laisse penser l’ouverture, ce sont Judy et Gabe qui vont être les plus touchés par la tourmente. On y voit forcément la situation personnelle du couple au moment du tournage. C’est en effet le dernier des douze films d’affilée que le cinéaste écrivit pour Mia Farrow, et celui qui fut suivi de leur rupture. Le scénario, à n’en pas douter, se nourrit de ce contexte pour déboucher sur une histoire plus noire que jamais dans l’univers du réalisateur.

Le récit déroule fiévreusement sa valse des couples qui se font et se défont. Pour renforcer l’aspect réaliste, les protagonistes, comme dans certains documentaires biographiques, sont régulièrement interrogés a posteriori sur les événements, face caméra. Et ils livrent leurs points de vue. On y voit même le premier mari de Judy, qui n’intervient pas dans le déroulement de l’intrigue. Celui-ci explique, que sous ses airs doux et compréhensifs, son ex-épouse arrive toujours à ses fins, sans vraiment se préoccuper des autres. Voulant à tout prix un enfant, elle va se détacher de Gabe, car ce dernier n’y tient pas plus que ça. Professeur de littérature, il est de plus troublé par Rain, l’une de ses élèves (Juliette Lewis), qui fait tout pour attirer son attention.

S’il utilise des éléments de sa vie personnelle, le réalisateur réussit à les intégrer dans son récit, tout en leur tordant le cou à sa manière, y compris en les saupoudrant de ses habituels traits d’humour. Au final, aucun des personnages ne sortira vraiment grandi de ces chassés-croisés sentimentaux.

S’il est difficile de qualifier le jeu de Woody Allen et de Mia Farrow, tant il se confond avec leur réalité du moment, on peut souligner la justesse de l’interprétation des principaux autres protagonistes, Judy Davis et Sydney Pollack en tête, ce dernier étant pourtant plus à l’aise derrière que devant la caméra. Il nous gratifie d’une scène assez extraordinaire lorsqu’en colère, il quitte prématurément une soirée, atterré par les propos si peu intellectuels de sa nouvelle petite amie.

Une nouvelle fois, le cinéaste propose une vraie réflexion sur les rapports humains d’une portée universelle digne de Bergman, principalement nourrie de son vécu... et sans sortir de Manhattan.

A peine ce film terminé, le cinéaste va se lancer dans l’écriture de Meurtres mystérieux à Manhattan ("Manhattan Murder Mystery", 1993), dans une course-poursuite policière un peu loufoque. Il y choisira pour partenaire Diane Keaton, sa première muse.